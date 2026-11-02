El presidente de los Xeneizes revivió el triunfazo de los Cruzados en La Bombonera y la ajustada llave ante O'Higgins en la Copa Sudamericana tras la victoria por 1-0 ante su acérrimo rival.

Inesperadamente, el triunfazo que la Universidad Católica logró en La Bombonera por la Copa Libertadores 2026 salió al baile después de que Boca Juniors firmó una victoria ante River Plate en el mismo recinto. Los Xeneizes vencieron 1-0 a la Banda Sangre.

Fue gracias a un solitario gol de Lautaro di Lollo en un partido que tuvo un polémico arbitraje de Nicolás Ramírez, quien expulsó a Lucas Martínez Quarta antes de los 10 minutos por una falta que evitó una ocasión de gol de Miguel Merentiel.

También le mostró la tarjeta roja directa a Gonzalo Montiel por una fuerte entrada contra Lautaro Blanco. Pero evitó expulsar al carrilero izquierdo boquense y a Leandro Paredes, quien cometió una falta para amonestación cuando ya tenía una amarilla.

Así festejó Boca Juniors el 1-0 ante River Plate. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“El fútbol tiene momentos. Uno los va sintiendo. Creo que el equipo, este grupo de jugadores, sacando que en este semestre llegaron cuatro o cinco nuevos, los demás vienen hace un tiempo. Necesitaban comenzar a ganar esos mano a mano. Veníamos de jugar muy bien”, dijo Juan Román Riquelme en TyC Sports.

El presidente del cuadro Xeneize profundizó en eso. “En los dos torneos anteriores nos pasó lo mismo. Con (Claudio) Úbeda ganamos los dos clásicos. Pero después de eso, nos costó en el mano a mano. Quedamos afuera con Racing. Después sufrimos con Talleres. Nos costó mucho. Por Copa sufrimos acá con Católica”, rememoró el presidente del cuadro boquense.

Clemente Montes y el tiro que valió un golazo y la clasificación cruzada en La Bombonera. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Después de quedar fuera de la Copa Libertadores, que no fue bueno y dolió mucho, pero de todo se aprende. A partir del mano a mano que empezaron a pasar, tras el día de Racing estaban seguros que iban a clasificar en Brasil. Y eso que habíamos perdido de local”, afirmó Riquelme.

Juan Román Riquelme vivió así el Superclásico que Boca le ganó a River. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Se refería a la semifinal de la Copa Sudamericana que Boca le ganó a Vasco da Gama en el mítico estadio Maracaná. “Están con ilusión y cuando está eso y la confianza, todo es posible. A descansar y seguir adelante”, aseguró el otrora enganche Xeneize y del Villarreal de España.

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Además de Universidad Católica, que venció a Boca Juniors con un golazo de Clemente Montes, el presidente Xeneize recordó a O’Higgins al cabo de la victoria ante River Plate. El Capo de Provincia exigió al máximo al cuadro Azul y Oro en la Copa Sudamericana.

Di Lollo celebra con Ayrton Costa, Carlos Palacios y Williams Alarcón. (Marcelo Endelli/Getty Images).

De hecho, Boca avanzó por penales ante el cuadro celeste. “Están compitiendo cada día los jugadores. A veces están más cansados. Contra Independiente se notó y hoy también. Estos chicos están jugando muy seguido”, analizó Juan Román Riquelme.

“Boca arrancó a competir con O’Higgins antes que el resto, seguimos en la Copa Argentina mientras los otros no están jugando. Rosario Central ni Argentinos Juniors no han tenido tantos partidos. Pero uno juega a la pelota para intentar ganar. Esa es la realidad”, añadió el máximo dirigente boquense.

Juan Román Riquelme sabe que todos los hinchas de Boca tuvieron un motivo grande para celebrar. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Y lanzó una suerte de declaración de principios que grafica su alegría. “Tenemos muchos chicos que llevan un tiempo bastante importante y necesitan ganar. Se los ve bien, espero que puedan disfrutar y descansar”, sentenció Riquelme tras una victoria que tiene un sabor mucho más dulce por ser ante el clásico rival.

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