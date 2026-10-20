El equipo que tiene a dos chilenos en su plantel remontó una compleja serie y se instaló en la definición de Barranquilla. Espera rival que se define este miércoles.

Boca Juniors sacó chapa de grande continental y logró la hazaña en Copa Sudamericana. El equipo que tiene a Carlos Palacios y Williams Alarcón entre sus filas logró un triunfazo en Brasil.

Con agónico 3-1 frente a Vasco da Gama, el xeneize remontó una llave que parecía compleja en la ida. Es que el elenco de Río de Janeiro había ganado 1-0 en la ida jugada en La Bombonera.

Sin embargo, en el Maracaná fue otra la historia y de entrada el equipo bostero pegó fuerte. Lautaro Di Lollo y Miguel Merentiel adelantaban al elenco trasandino, aunque José Rodríguez le daba vida a los brasileños en el complemento.

Leandro Paredes pone a Boca Juniors en la definición

Pese a haberse lesionado hace 11 días, Leandro Paredes ingresó en el segundo tiempo y a pocos minutos del final anotó el gol del triunfo. Con un golazo de fuera del aréa, el campeón del mundo puso el 3-1 definitivo.

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Con total propiedad y sin los chilenos Palacios y Alarcón en cancha, el xeneize se instaló en la final del torneo. Por ahora, el único equipo que lo tuvo contra las cuerdas fue O’Higgins, que en los 16avos de final llevó a Boca a penales.

Su rival en al definición de Barranquilla se definirá este miércoles 21 de octubre. Ahí, Montevideo City recibirá a Atlético Mineiro, donde el elenco brasileño ganó 3-0 en la ida.

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La final de Copa Sudamericana está programada para el sábado 21 de noviembre, en torneo que el año pasado ganó Lanús, precisamente ante Atlético Mineiro. Carlos Palacios y Williams Alarcón buscarán esta vez su primer título continental con Boca Juniors.