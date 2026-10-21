No se vio en TV: El curioso cruce entre Alan Saldivia y Carlos Palacios en el Estadio Maracaná

El central salió en defensa de su compañero Thiago Mendes que fue buscado por todo el plantel xeneize y tuvo un breve intercambio con la “Joya”.

Boca Juniors logró el batacazo en la semifinal de Copa Sudamericana. El elenco xeneize superó por 3-1 sobre Vasco da Gama y se metió en la final del torneo.

Tras la dura caída en la Bombonera, el cuadro dirigido por Rodolfo Arruabarrena logró remontar la llave y en el Estadio Maracaná superó a los brasileños. Con tantos de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel, y Leandro Paredes se consagró una noche mágica para el cuadro trasandino.

ver también ¡Carlos Palacios a la final! Boca Juniors silencia el Maracaná con un triunfazo en Copa Sudamericana

Sin embargo, el pitazo final del árbitro venezolano Jesús Valenzuela desató una nueva polémica y que no se vio en TV. Es que la transmisión cortó apenas el juez llanero finalizó el encuentro.

Pero tras ello, se armó una pelea en el medio de la cancha. Lo que se provocó entre los jugadores de Boca Juniors que apuntaron al capitán Thiago Mendes. El brasileño, tras el triunfo en Buenos Aires, posteó en sus redes una imagen destruyendo el escudo de xeneize y dándose prácticamente por clasificado a la final.

La pelea entre Vasco y Boca Juniors: así reaccionaron Saldivia y Palacios

Por lo que apenas se terminó el partido, los xeneizes corrieron a sacarle en cara lo ocurrido. “Hay que respetar está camiseta”, recalcó el jugador Ángel Romero. Pero en las imágenes que se vitalizaron en redes, se apreció que uno de los primeros en defender al brazuca fue Alan Saldivia.

El ex central de Colo Colo, y que fue parte del marcador con un error garrafal en el primer tiempo, salió de inmediato al cruce y le plantó cara a los jugadores de Boca.

El curioso cruce entre Palacios y Saldivia en medio de pelea en el Estadio Maracaná

Lo llamativo es que en medio de está ‘tole-tole’ apareció justamente Carlos Palacios para separar a sus compañeros y evitar posibles sanciones. Por lo que en el registro se aprecia (en el sector abajo hacia la derecha) que prácticamente los dos ex Colo Colo se desconocieron y casi terminan a los empujones.

Tweet placeholder

Aunque finalmente encargados de ambas delegaciones separaron las aguas y evitaron una debacle mayor de cara a la final que se programó para el 21 de noviembre en Barranquilla.