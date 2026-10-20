“La regaló”: La jugada de Alan Saldivia que lo condenó ante Boca Juniors

El central que fue multicampeón con Colo Colo, protagonizó una lamentable jugada ante los xeneizes y que lo condenó ante los hinchas de Vasco.

Una jornada para el olvido protagonizó Alan Saldivia ante Boca Juniors en la semifinal de revancha de la Copa Sudamericana. El defensa que fue clave en el triunfo en la Bombonera por la mínima, ahora no pudo repetir su buen rendimiento en el Estadio Maracaná. Lo que hasta terminó pagando caro con un grave error.

El cuadro xeneize de Rodolfo Arruabarrena marcó el primer tanto de entrada y de inmediato le rayó la cancha a los brasileños de Vasco Da Gama. A los cuatro minutos, Lautaro Di Lollo sacó diferencias con su juego aéreo y con certero cabezazo puso el 1-0. Con esto se forzaban los penales. Pero los trasandinos fueron por más. Lo que finalmente terminó en un grave error del ex Colo Colo.

ver también Piero Maza lo expulsó en el triunfo de Vasco ante Boca y hace sincera autocrítica: “Reconozco mi error”

Vasco cargó con todo sobre el arco de Álvaro Montero. El tema es que se quedaron sin ideas y terminaron chocando con la defensa visitante. Lo que se reflejó en el minuto 34’.

Luego de un intento de ataque por la banda, la defensa xeneize rechazó un balón y Alan Saldivia en su intento por reiniciar el ataque de Vasco, terminó entregando la pelota en el medio campo.

El tema es que el balón le quedó servido a Sebastián Villa, y ante el espacio que dejó Saldivia, que de inmediato lo aprovechó para habilitar a Miguel Merentiel. La “Bestia” solo ante el portero Leo Jardim la colocó al palo más lejano y puso el 2-0.

ver también Alan Saldivia visita a Colo Colo y deja abierta la puerta de un regreso: “Se extraña la gente”

Como era de esperarse, los comentarios contra el defensa charrúa de inmediato se transformaron en tendencia. “En lugar de dominarla, la regaló al medio”, “Garrafal error”, “Me da miedo Saldivia en los partidos importantes” y “tiene que ser el primer cambio”, fueron parte de los enunciados en su contra.

¡¡LA BESTIA MERENTIEL SE FUE MANO A MANO, DEFINIÓ A COLOCAR Y MARCÓ EL SEGUNDO GOL PARA QUE BOCA DE VUELTA EL GLOBAL ANTE VASCO!! 📺 Las SEMIS de la CONMEBOL #Sudamericana, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/yKntnsXpWt — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026

¿Cuándo es la final de la Copa Sudamericana?

Según el calendario de Conmebol, la final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El encuentro está programado para el sábado 21 de noviembre.

De momento, Boca Juniors si mantiene el triunfo por 2-0 sobre Vasco, logrará avanzar a la definición por el global de 2-1. En la otra llave, Atlético Mineiro superó por 3-0 al Montevideo City Torque y la revancha se jugará este miércoles.