La joya viajó rápidamente de Argentina a Chile para seguir en cancha al equipo de sus amores. Se llenó de fotos con hinchas albos.

Carlos Palacios es uno de los nombres que pega fuerte tanto en Argentina como en Chile. La Joya acaba de coronarse campeón en la tabla anual agónicamente en Boca Juniors, aunque su verdadera pasión está de este lado de la cordillera.

Tras celebrar anoche con el plantel xeneize, el talentoso mediapunta viajó rápidamente hasta nuestro país para seguir la suerte de Colo Colo. El Cacique puede convertirse en campeón si vence a Ñublense.

En inmediaciones del Estadio Nelson Oyarzún de Chillán se vio a la Joya fotografiándose junto a los hinchas albos. Los fanáticos del Cacique se abalanzaron sobre su figura para dejarle en claro que es recordado con cariño.

Video: así llegó Palacios a apoyar a Colo Colo

Previo al partido ante Ñublense, Carlos Palacios se dejó caer por el recinto vestido con ropa de Colo Colo para apoyar a sus ex compañeros. El Cacique se juega el título de la Liga de Primera.

La Joya no quiso estar ajeno a la cita y viajó rápidamente desde Buenos Aires a nuestro país. Alcanzó a llegar a tiempo y alentó como uno más en la calurosa región del Ñuble.

En cuanto a su reciente título con Boca Juniors, el jugador dijo en TNT Sports Argentina que “la verdad se me erizó (la piel). Nada, feliz, es algo que buscábamos como plantel, este es el primer objetivo, porque tenemos un montón”.

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“Hay momentos y lugares que nunca tendrán precio. Gracias por estar siempre, las amo mis mujeres”, tecleó también en su cuenta de Instagram, junto a tierna foto junto a su familia.