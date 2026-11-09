Los jinetes del criadero Puyehue Ñilque, de la Asociación Río Rahue, totalizaron 32 puntos buenos en los lomos de Yumita y Yucatán. Los ganadores y sus escoltas completaron puntaje para los Clasificatorios de cara al Champion de Chile 2027.

Los jinetes Vittorio Cavalieri y Sebastián Ibáñez se adjudicaron este domingo el Zonal Sur de Rodeo, que se disputó este fin de semana en la Medialuna del Recinto SAGO de Osorno.

En los lomos de Yumita y Yucatán, los representantes de la Asociación Río Rahue y del criadero Puyehue Ñilque totalizaron 32 puntos buenos (7+12+4+9) en la Serie de Campeones, asegurando su presencia en los clasificatorios de cara al 78° Campeonato Nacional de Rodeo.

“Feliz de poder ganar este Zonal. Tengo la suerte de correr con un gran amigo, un gran jinete y también mi compadre. Feliz por el criadero y por los caballos. Muy feliz, no siempre se gana un zonal, así que feliz”, comentó Vittorio Cavalieri.

Por su parte, Sebastián Ibáñez indicó que la clave fue “correr tranquilos con Vittorio. No siempre se ganan este tipo de rodeos, así que felices. Hemos hecho un buen equipo. Muy contento y saludos para todos en el criadero, para la familia melipillana y para la gente de Osorno, que siempre nos apoya”.

El segundo lugar fue para Rodrigo Willer y Luis Francisco Hott (Asociación Osorno), quienes en los lomos de La Cumbre Zalagarda y California Pituca sumaron 31 puntos (5+11+7+8). Con este resultado, también completaron para los Clasificatorios.

El tercer lugar del Zonal Sur, organizado por el club Osorno Cancura (Asociación Osorno), fue para los jinetes Sebastián Ruiz-Tagle y Sergio Tobías Labbé (Asociación Osorno), quienes totalizaron 30 (7+7+8+8) en La Chelita Molinero y Santa Isabel Olegario, consiguiendo también sus pasajes a los Clasificatorios.

El Sello de Raza del Zonal Sur 2026 fue para la yegua El Ideal Festejada, montada por Leonardo García.

En el Movimiento a la Rienda Masculino, Luis Francisco Hott (Asociación Osorno) sumó 29 puntos en Chantao.