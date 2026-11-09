El ídolo del cuadro albo se refirió a las polémicas palabras del referente azul, tras la nueva estrella alcanzada por el Cacique.

Colo Colo lideró prácticamente todo el año la tabla de posiciones de la Liga de Primera y a falta de tres fechas para la finalización del torneo ya es campeón, sumando así su estrella número 35 de torneos nacionales.

Mucho se habló durante la semana pasada sobre la definición del torneo, ya que el equipo que le peleaba el título a los albos era Universidad de Chile, aunque a lejanos 10 puntos. El ídolo azul Diego Rivarola, se mandó una polémica frase que sigue generando comentarios.

Un hincha le enrostró en el chat de su programa que el Cacique estaba cerca de ser campeón, ante lo cual el argentino dijo que “mientras más copas levanta Colo Colo, más hinchas de la U somos. Eso es lo que no se dan cuenta. Gracias por seguirnos”.

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Coca Mendoza se burla de la polémica frase de Diego Rivarola

La frase de Rivarola tuvo respuesta en el mundo Colo Colo tras la obtención de su nueva estrella, porque Gabriel Mendoza no dudó en reírse de las declaraciones del mendocino.

“Felicidades a todos los jugadores y al equipo en general por lograr la estrella 35. Sin duda alguna, a destapar todos los vinos, las cajas y los tragos, porque copas nos sobran. A nosotros nos gustan las copas; además de ser la hinchada más grande, tenemos muchas copas“, dijo el Coca RedGol.

Colo Colo dando la vuelta olímpica en Chillán. Foto: Andres Pina/Photosport

“Ahora a celebrar, que se lo merecen. Son 35 copas que no cualquiera tiene. También destaco que ojalá no se lesione ningún otro jugador, porque hay que dar muchas vueltas olímpicas”, agregó Mendoza.

La temporada 2026 no ha terminado para Colo Colo, porque sigue en competencia en la Copa Chile, donde se medirá en semifinales con O’Higgins, en busca de acceder a una nueva pelea por un título.

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Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera