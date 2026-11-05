Multicampeón con Colo Colo revela las condiciones para la renovación de Arturo Vidal: “Los montos…”

El Bicampeón de América termina contrato a final de año y en ByN quieren contar con el capitán pero con un reajuste importante.

Colo Colo se mentaliza en lo que será el trascendental encuentro ante Ñublense. Si el Cacique se queda con los tres puntos en Chillán, podrá conquistar un nuevo título y ser el nuevo monarca de la Liga de Primera.

Pero los ojos no tan solo están puestos en el partido en el Estadio Nelson Oyarzun. A su vez, en ByN ya empiezan a analizar las renovaciones de cara al 2027 y que contemplara nuevamente competiciones internacionales.

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Por lo mismo, la renovación de los referentes se hace tarea primordial. Entre ellos, el nombre de Arturo Vidal figura en la larga lista de jugadores que deben definir su situación en el Cacique.

Por lo mismo, un multicampeón con los albos ya empieza a recalcar la urgencia que tiene el tema. “Todos sabemos la categoría, la clase que tiene Arturo Vidal. Es uno de los mejores jugadores de la historia”, recalcó Gabriel Mendoza en conversación con Redgol.

“Fernando Ortiz le encontró un puesto que de verdad ha sido eh muy bueno para el equipo, para los jóvenes y creo que sí o sí Vidal va a renovar en Colo Colo”, agregó el “Coca” sobre el futuro del King en los albos.

Arturo Vidal ya negocia su renovación pero recalcan que debe adaptarse al presupuesto de Colo Colo

Las condiciones para la renovación de Arturo Vidal en Colo Colo

Sin embargo, el campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo fue sincero ante la situación que ahora debe afrontar Arturo Vidal.

En especial por los montos de su renovación para adaptarse al presupuesto de los albos. Lo que hasta la fecha sigue siendo el punto de inflexión en ambas partes.

“Están esperando acercarse en lo que son los montos y porque además tenemos que pensar que el monto de Vidal a nivel europeo y en Chile no estamos para eso, así que yo creo que esa es la gran la gran diferencia que hay actualmente en con la renovación de Vidal”, enfatizó Gabriel Mendoza.

Incluso despejó dudas sobre posibles salidas al extranjero como se especuló. “Sí o sí Vidal es de Colo Colo y tiene que tiene que renovar en Colo Colo”, puntualizó.