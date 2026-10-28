El Coca no ve ninguna opción de que el Cacique no gane la Liga de Primera, a pesar de la presión que está metiendo la U.

Colo Colo atraviesa el peor momento de la temporada 2026, los números lo dicen, ya que acumula cuatro partidos seguidos sin ganar en la Liga de Primera.

Los albos perdieron gran parte de la ventaja que tenían sobre Universidad de Chile en la tabla de posiciones, puesto que ahora no tienen 16 puntos de ventaja, sino que solamente 7 unidades.

El próximo partido del Cacique será este viernes, cuando se mida ante Universidad de Concepción obligado a ganar, para que así al menos mantenga la diferencia con el sublíder del fútbol chileno.

ver también Ortiz patea el tablero: La formación de Colo Colo para romper la mala racha ante U de Concepción

Gabriel Mendoza asegura que Colo Colo no perderá el título por ningún motivo

Uno de los ex jugadores de Colo Colo más elocuentes es Gabriel Mendoza, quien conversó con RedGol sobre la definición de la Liga de Primera, y con un “chilenismo” dijo que es imposible que el equipo de sus amores pierda el título.

“Yo creo que no entró el cagazo, sino que entró un poquito la preocupación de que hay que sacar los puntos que se necesitan para ser campeón. Ya se acercó harto (la U) y no se pensaba que íbamos a dejar tantos puntos en el camino con un relajo absolutamente involuntario”, dijo el Coca.

Colo Colo no pudo ante Palestino. Foto: Diego Martin/Photosport

“Ahora hay que tenerla clara, si no se va a complicar la cosa. O sea, si no salimos campeones, hay que cortarse las dos bolas, así de simple“, lanzó el campeón de la Copa Libertadores de América en 1991.

Colo Colo quiere volver a las victorias ante la U de Conce, en una fecha donde su más cercano perseguidor, Universidad de Chile, tiene un partido grande ante Universidad Católica en el Claro Arena.

En síntesis

Colo Colo redujo su ventaja sobre Universidad de Chile de 16 a solo 7 puntos .

redujo su ventaja sobre Universidad de Chile de 16 a solo . El exjugador Gabriel Mendoza afirmó en RedGol que es imposible perder el título este año.

afirmó en RedGol que es imposible perder el título este año. El Cacique enfrentará este viernes a Universidad de Concepción obligado a sumar una victoria.

ver también Puntal de Colo Colo da la cara por el bajón liguero: “¿Qué pasa con los otros 10 o 15 partidos que ganamos?”

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Concepción por la Liga de Primera?

Colo Colo vuelve a la cancha este viernes 30 de octubre, cuando desde las 19:00 horas se mida ante Universidad de Concepción en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera