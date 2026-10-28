El centrocampista de 27 años, un habitual titular del Cacique, repasó el global de la campaña en 2026 para dar un mensaje de confianza por la mala racha de los últimos cuatro partidos.

Indudablemente, Colo Colo ha vivido un bajón en la Liga de Primera 2026. En los últimos cuatro partidos, el Cacique no ha podido conseguir victorias. De hecho, sumó tres de los últimos 12 puntos. Y fue goleado por Coquimbo Unido en una caída que encendió varias alarmas en Pedrero.

En ese contexto, el mediocampo de los albos ha sido particularmente apuntado. Y en esa línea, ha sido una buena figura del año Víctor Felipe Méndez, de los más criticados por el descenso en el nivel del equipo. “Contra Coquimbo fue uno de nuestros peores partidos en lo que va del año”, reconoció el valdiviano.

“Y contra Palestino perdimos un poco el balón, algo que no venía pasando en otros partidos. No sé si llamarlo bajón, pero creo que hemos dejado de hacer lo que veníamos haciendo. Pasa por ahí”, diagnosticó Méndez, quien llegó a los albos a préstamo desde el CSKA Moscú de Rusia.

Víctor Felipe Méndez en acción ante Dylan Glaby de Palestino. (Felipe ZancaPhotosport).

De todas maneras, el centrocampista tiene claro el problema. “Todavía queda campeonato, debemos estar preparados. Tenemos que ganar el viernes. Vamos en la fecha 25, los rivales tienen que saber cómo jugamos nosotros, que también los estudiamos a ellos. Pero pasa netamente por nosotros”, admitió el jugador surgido en las inferiores de la Unión Española.

“En estos últimos dos partidos quedé con la sensación de que dejamos de hacer lo que veníamos haciendo. Palestino tuvo más posesión que nosotros y donde mejor nos vemos es cuando tenemos el balón y podemos circularlo. Depende de nosotros”, insistió Méndez.

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Felipe Méndez confía en que Colo Colo revierta el bajón: “Lo lindo es que depende de nosotros”

Para Felipe Méndez, el hecho de tener siete puntos de ventaja es algo relevante para Colo Colo, sobre todo en medio de este bajón futbolístico que han mostrado en las últimas jornadas. “Eso es lo lindo que tenemos en este momento, que depende exclusivamente de nosotros”, expuso el mediocampista de 27 años.

“Quedan cinco partidos y la obligación es ganar el viernes. Hace ocho partidos veníamos marcando muchos goles, sometíamos al rival. Y tratábamos de que jugaran lo más lejos de nuestro arco. Pero estamos con la tranquilidad. Sabemos que hay que trabajar fuerte”, manifestó el seleccionado chileno.

Tuvo más. “Todos los equipos son difíciles y se juegan algo. U de Conce está peleando en la parte de abajo. Esos vaivenes le pueden pasar a todos los equipos del mundo. En todas las ligas hay equipos que mantienen una regularidad, pero también pierden y empatan partidos”, defendió Méndez.

Víctor Felipe Méndez en acción por Colo Colo vs Coquimbo. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Vamos en la fecha 25. Los rivales saben nuestras falencias, obviamente siempre queremos ganar por muchos goles, tratar de someter al rival durante todo el partido. Pero ellos también juegan. Nuestro foco está en ganar, a veces se hace de cualquier forma. Otras veces marcas tres o cuatro goles”, añadió el valdiviano.

Complementó su idea con el proceso global de este 2026. “Este club se caracteriza por tener un lindo juego que le gusta a la gente. Es lo que hemos mantenido durante todo el año. Hace cuatro partidos que no podemos ganar, pero ¿qué pasa por las otras 10 o 15 fechas?”, lanzó.

Víctor Felipe Méndez celebra un gol que le anotó a Cobresal. (Andres Pina/Photosport).

“Ganábamos, al otro fin de semana ganábamos de nuevo. El fútbol es así, tiene estas cosas. La única manera es trabajar fuerte y eso estamos haciendo”, sentenció VFM sobre este duelo ante la Universidad de Concepción, que se jugará el viernes 30 de octubre a contar de las 19 horas en el estadio Monumental.

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