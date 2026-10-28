La marca que auspicia a los albos lanzará una nueva indumentaria, que sorprende a los hinchas por su tonalidad.

Las tendencias están cambiando en todo el mundo y también aterrizan en el mundo del fútbol, donde en el tema de la indumentaria dará que hablar esta vez con Colo Colo.

Fue filtrada una nueva camiseta del cuadro albo, que, en este caso, pasará a ser el equipo morado, en una inusual y radical medida que cambia la historia del club popular.

Esto porque, según el sitio Footy Headlines, el Cacique tendrá una equipación de un llamativo color morado para la temporada 2027-2028, aunque será su tercera indumentaria.

Así se verá Colo Colo con el cambio de color. Foto: Montaje IA.

Colo Colo pasará de ser albo a morado

La web especialista en adelantar los cambios de camiseta a nivel mundial, esta vez se enfocó en Colo Colo con un particular color que no ha tenido en toda su historia.

“La tercera equipación del Colo-Colo para 2027 romperá con la tradición de una forma sin precedentes. Por primera vez desde la fundación del gigante chileno en 1925, el morado será el protagonista de una equipación oficial”, destacan.

En ese sentido, aseguran que la marca ya adelantó esta modificación, aunque restan definir detalles dentro de las camisetas, pero que es una decisión que ya fue tomada.

“La nueva tercera equipación Adidas Colo-Colo 27-28 tendrá el morado como color base principal. Si bien aún no se han definido los colores exactos de los detalles, se espera que los detalles secundarios sean de color blanco puro u otro tono claro que contraste en las tres franjas de Adidas, los logotipos y la marca del patrocinador”, finalizan.

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