El Cacique confirmó el plazo para renominar las entradas ya compradas para el duelo pendiente de Copa Chile.

Colo Colo se prepara para completar su duelo ante Deportes Puerto Montt por cuartos de final de vuelta de la Copa Chile. Tras dos suspensiones por el clima, el partido tiene nueva fecha y se informó qué pasará con las entradas ya adquiridas.

A través de sus canales oficiales, el cuadro albo informó que quienes quieran utilizar sus tickets deberán realizar nuevamente el proceso de renominación en Puntoticket. De lo contrario, no podrán ingresar al Estadio Monumental.

Colo Colo confirmó la nueva fecha de su duelo ante Puerto Montt y aclaró qué pasará con las entradas.

¿Cuándo se renominan las entradas de Colo Colo vs. Puerto Montt?

Según informó el club, el proceso está disponible desde este jueves 29 de octubre, a las 10:00 horas, y se extenderá hasta el domingo 1 de noviembre, a las 23:59 horas.

El trámite es obligatorio para todas las personas que utilicen entradas previamente adquiridas, incluidos los accionistas que cuenten con tickets para el compromiso.

Además, Colo Colo recordó que los menores desde los cuatro años deben ingresar con su propia entrada y cédula de identidad. Quienes necesiten canjear estacionamiento también podrán hacerlo a través de Puntoticket.

¿Cuándo se reanuda el partido entre Colo Colo y Puerto Montt?

El partido se completará el lunes 2 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Monumental, para que Albos y sureños deben disputar los 45 minutos restantes, luego de que la lluvia obligara a suspender el compromiso.

Colo Colo llega con una ventaja global de 2-0, gracias al gol convertido por Javier Correa. Los Albos buscarán mantener esa diferencia para avanzar en la Copa Chile, mientras que Puerto Montt intentará revertir la llave.

En resumen…