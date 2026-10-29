El dirigente busca integrar a los sectores de Jorge Yunge y Jorge Uauy en un proyecto común.

Aníbal Mosa volvió a impulsar una de sus principales propuestas para el fútbol chileno: formar una lista única para las próximas elecciones de la ANFP, integrando a representantes de los clubes que respaldan a Jorge Yunge y Jorge Uauy.

Tras la reunión de directorio de Blanco y Negro de este miércoles, el presidente de Colo Colo llamó a alcanzar acuerdos entre los clubes para enfrentar los desafíos de la actividad.

Además, cuestionó el desalojo ocurrido durante la mañana en la sede de Quilín, asegurando que perjudica la imagen del fútbol nacional.

La sede de la ANFP en Quilín 5635 está clausurada por el Municipio de Peñalolén.

Mosa busca una ANFP unida para los próximos desafíos

“Me parece mal, no le hace bien al fútbol chileno. No es buena la imagen que se está transmitiendo”, sostuvo Mosa, quien agregó que el episodio “nos mancha a todos”.

El dirigente albo recalcó que los 32 clubes deben respaldar un proyecto común y dejar de lado las diferencias para avanzar en una solución de largo plazo.

“Lo primero que nos pide la gente es que nos pongamos de acuerdo; somos 32 clubes y es un deber que los 32 se pongan detrás de un proyecto país”, afirmó.

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Mosa aseguró que la unidad dirigencial y la incorporación de ANFA ayudarían a negociar mejores condiciones y facilitar la llegada de un DT de renombre.

Respecto de su posible participación en la propuesta, el presidente de Colo Colo aseguró que está dispuesto a colaborar, aunque puso al club albo como su principal prioridad.

“Yo soy un soldado más, que si puedo colaborar lo voy a hacer. A mí lo que me interesa es Colo Colo, pero no podemos abstraernos de que necesitamos una Asociación de Fútbol unida y comprometida”, expresó.

Mosa advirtió que el fútbol chileno vivirá cambios importantes y llamó a tomar decisiones responsables para evitar consecuencias negativas.

En resumen…