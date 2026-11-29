Tras recibir su quinta amarilla, el King sólo volverá a jugar por los albos en Copa Chile. Sobre su continuidad, detalló cómo fue la primera charla con Aníbal Mosa.

Tras volver a las canchas luego de superar una molestia en su tobillo, Arturo Vidal recibió en el empate por 2-2 con Deportes La Serena su quinta tarjeta amarilla, por lo que no jugará con Colo Colo en la última fecha ante Cobresal y de esta forma cierra su campaña en Liga de Primera.

Así las cosas, el King tendrá sus últimos partidos en el año con los albos en las semifinales de Copa Chile, el miércoles 2 y jueves 10 de diciembre ante O’Higgins, además de una eventual final si logran avanzar. ¿Y después qué?

Luego que en los últimos días se produjeran las primeras negociaciones entre las partes, Aníbal Mosa,presidente de Colo Colo, manifestó afuera del Estadio Monumental que “yo creo que la sensación es que se va a quedar Arturo“, llegó el turno de Vidal para responder.

“Recién nos juntamos, hablamos, pero bien. Me gustó la conversación, así que esperamos llegar a un buen punto. Estoy feliz de continuar con Colo Colo, si se da. Amo Colo Colo, quiero seguir jugando, quiero ir por la segunda (Copa Libertadores) el próximo año, así que vamos a ver”, manifestó el volante.

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Vidal da aviso tras negociación con Aníbal Mosa

Como su continuidad parece estar más cerca que nunca, el bicampeón de América hizo un llamado a la dirigencia alba para reforzarse de la mejor manera para el próximo año, pues “así como estamos ahora, es difícil pensar en ganar a Libertadores. El próximo año son cuatro competencias que vamos a tener y el equipo se tiene que reforzar bien”.

“Esperamos que el presidente y el entrenador traigan muy buenos jugadores porque el grupo está muy fuerte. Tenemos jugadores jóvenes, grandes también, que van a ayudar mucho el próximo año. Pero también necesitamos jugadores para poder competir en todas las competencias que tengamos el próximo año y poder pelearlas todas”, sentenció Vidal.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

Por la semifinal ida de la Copa Chile, Colo Colo visita a O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua, este miércoles 2 de diciembre desde las 19:00 horas.

En síntesis