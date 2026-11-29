En el Cacique quieren un nuevo préstamo por el delantero, pero desde Belgrano se niegan a dicha opción.

Colo Colo sumó un nuevo empate frente a Deportes La Serena en la Liga de Primera. El Cacique, que ya ganó el campeonato, presentó un equipo alternativo pensando en la Copa Chile que es el gran objetivo para cerrar el 2026 a lo grande.

Entre los titulares que dijeron presente asomó Lautaro Pastrán que jugó todo el partido ante los granates y fue de los puntos más altos. Sin embargo, este podría haber sido su último encuentro en el Estadio Monumental.

ver también Fernando Ortiz apuesta por el doblete en Colo Colo: “Vamos por la Copa Chile”

Es que el jugador de 24 años debe negociar su continuidad en el plantel albo. Para Fernando Ortiz es Pastrán está dentro de las prioridades para el 2027. Por lo que ByN ya empezó a mover los hilos para extender su permanencia.

El complejo escenario de Lautaro Pastrán: ¿Sigue en Colo Colo?

El tema es que Colo Colo debe negociar con Belgrano de Córdoba y el cuadro trasandino no está dispuesto a ceder ningún peso. La fórmula de los albos la reveló el periodista Octavio Prochotsky.

“Colo Colo busca extender el préstamo de Lautaro Pastrán durante todo 2027”, indicó en X. Pero esto tuvo una réplica de inmediato del cuadro pirata. “Belgrano no quiere negociar y solo pretende que se ejecute la opción de compra de USD 1.000.000 por el 60% del pase”, agregó.

Tweet placeholder

Lo que complica la negociación es que el plazo para mantener a Pastrán finaliza el 15 de diciembre. Por lo que se avecinan días importantes para el jugador que ha marcado cinco goles en los 34 partidos que ha disputado por los albos está temporada.