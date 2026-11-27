El cuadro hispano anunció oficialmente a César Bravo para retornar a la Liga de Primera el próximo año.

Unión Española quiere dejar atrás la temporada 2026. El cuadro hispano cayó a la Primera B y en su campaña en el ascenso terminó en la novena posición. Por lo que el sueño de volver a la Liga de Primera se acabó tras no quedar en la Liguilla.

Un rendimiento que fue más que irregular. En total ganó 12 partidos, empató seis y perdió doce. Lo que se reflejó en los 42 puntos acumulados con 38 goles a favor y 40 en contra.

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Por lo mismo, la dirigencia del Rojo decidió hacer cambios drásticos y se movió rápidamente en el mercado de fichajes. Lo que implicó que la primera modificación apuntó a la dirección técnica, para empezar a armar de inmediato la estructura del 2027.

Así las cosas, tras la salida de Ronald Fuentes se buscó a un especialista en la categoría y conocedor del club. Lo que se concretó en tiempo récord para la tranquilidad de los hinchas.

César Bravo, el elegido para el retorno a Primera de Unión

Es así como se llegó a acuerdo con César Bravo. Experimentado adiestrador, que en 2026 lideró la campaña del ascendido Cobreloa y que conoce al revés y al derecho el Estadio Santa Laura y la esencia hispana.

“Conocedor de nuestra institución, Bravo fue técnico y jefe técnico de la Cantera Hispana y ya dirigió al Primer Equipo durante 2021 y 2022, etapa en la que logró llevar nuevamente a Unión Española a la escena internacional”, recalcó la cuenta oficial de Unión Española.

Además lo acompaña Juan Paulo Toro, ayudante técnico y exjugador campeón en la Unión. De preparador físico Rodrigo Melgarej y en la preparación de arqueros Robert Prieto.

Por lo que ahora el trabajo estará enfocado en rearmar el equipo de cara a la temporada 2027. Cabe consignar que el campeonato inicia en la primera semana de febrero.