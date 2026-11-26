Cuando todo parecía que los cruzados iban a separar caminos con el DT, se reveló que del club ya están en las primera conversaciones para renovarle su contrato al argentino.

Universidad Católica espera cerrar de la mejor forma posible este 2026 que está dejando a varios con gusto a poco. Los cruzados otra vez cerrarán el año sin ningún trofeo en sus vitrinas y todo apunta a que deberán conformarse con jugar una definición por clasificar a la fase previa de la Copa Libertadores.

Por lo mismo eran varios los que ya daban por cerrado este proceso de Daniel Garnero en el equipo. El propio entrenador había confirmado que nadie del club se había acercado para renovar su contrato y todo apuntaba a que la dirigencia comandada por Matías Claro iría por otro entrenador.

Sin embargo, en esta jornada surgió información que confirma a que en Cruzados ya tuvieron una primera reunión con la agencia que representa al DT argentino. Y es que contrario a los que varios pensaban, en Católica están conformes con el trabajo de Garnero hasta ahora.

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Universidad Católica inicia negociaciones con Daniel Garnero

De acuerdo a lo reportado por el periodista Bruno Sampieri en Marca Personal de La Metro FM, ya hubo un primer acercamiento entre ambas partes. “Se juntaron de la representación de Daniel Garnero con Francisco Pérez Lázaro. Cruzados le transmite que hay mucha conformidad con el trabajo de Daniel Garnero, principalmente con el manejo de grupo”, detalló.

En ese sentido, el comunicador avisó que “ahora tendrán que entrar a negociar directamente Daniel Garnero con la dirigencia, a ver si llegan a puntos de acuerdo en cuanto al proyecto deportivo para el próximo año”.

Daniel Garnero podría seguir en Universidad Católica de cara al 2027. | Foto: Photosport.

“Más que un tema económico, hoy hay que ver que Daniel Garnero está en la misma línea de lo que quiere Cruzados con el proyecto deportivo, en donde hemos dicho que van a salir cerca de 10 jugadores y van a salir alrededor de ocho”, concluyó.

Daniel Garnero ha dirigido hasta ahora un total de 69 partidos en Universidad Católica, donde ha conseguido 39 triunfos, 13 empates y 17 derrotas. En su caso año y medio en el club todavía no ha ganado ningún título, su gran deuda al mando de la UC.

El próximo partido de Universidad Católica

Los cruzados regresarán al ruedo este domingo 29 de noviembre a las 18.00 horas ante Huachipato en el Claro Arena. Este duelo será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis