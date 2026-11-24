Matías Claro abordó la situación que enfrenta el Bicampeón de América y recalcó que en diciembre se corta el queque.

Universidad Católica enfrenta un complejo cierre del 2026. El cuadro dirigido por Daniel Garnero sucumbió ante Colo Colo y perdió el clásico en el Estadio Monumental. Para peor, quedó a cinco unidades la “U” y se aleja del Chile 2.

Pero la preocupación dentro de la cancha, también se extiende a todo el plantel. Esto debido a que existe una lista de al menos 14 jugadores que deben analizar su futuro en San Carlos de Apoquindo.

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En dicho listado, el nombre que más preocupa es Gary Medel, quien finaliza contrato a final de año. Pero las lesiones y el distanciamiento con el cuerpo técnico, lo tienen fuera del equipo y su último partido se remonta para el 23 de agosto.

Por lo mismo, se le consultó a Matías Claro cuál es la situación del Bicampeón de América. “Le tenemos un cariño tremendo con Gary. Es una figura de Universidad Católica y tiene en el pecho tatuado el escudo de Universidad Católica”, lanzó de entrada el Presidente de Cruzados en medio de la presentación de la Copa UC.

Gary Medel tendrá que esperar a final de año para definir su futuro en la UC

¿Qué pasará con Gary Medel en Universidad Católica?

Tras ello, Matías Claro fue enfático al recalcar que sigue pendiente la reunión con Gary Medel para conocer cuál será su futuro. “Hizo las inferiores con nosotros, y le tenemos un cariño muy grande por él. Nos tenemos que juntar con él para ver como vamos a seguir”, aseguró el Presidente de la UC.

Ahora el tono cambió al adelantar cualquier tipo de renovación, por lo que enfatizó que recién cuando finalice el campeonato se define el futuro de Gary. Igualita a la situación que vive Arturo Vidal en Colo Colo. Aunque el “Pitbull” ya empieza a sonar en otros clubes de la capital.

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Lo que sería tras el 6 de diciembre, cuando la UC finalice el campeonato nacional luego de recibir a Universidad de Concepción. “No vamos a tomar ninguna decisión hasta que termine el campeonato y recién ahí haremos evaluaciones de todos los contratos que vencen a final”, recalcó Claro.

Cabe consignar que además de Gary Medel, también deben definir su futuro jugadores como Fernando Zuqui, Cristian Cuevas, Martín Gómez, Darío Melo, Daniel González, Juan Ignacio Díaz, Agustín García Basso, Tomás Asta-Buruaga, Bernardo Cerezo, Agustín Farías, y Diego Valencia.