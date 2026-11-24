Este exgerente deportivo del Romántico Viajero, cargo que ejerció durante más de dos años, puso en duda el aporte del meta caboverdiano para jugar el certamen de clubes más deseado de América el año entrante.

Vozinha ya manifestó públicamente que uno de sus objetivos al fichar en Colo Colo fue disputar la Copa Libertadores. Aunque la llegada del portero caboverdiano se dio cuando el Cacique no había timbrado su presencia en el certamen continental más deseado de este lado del mundo.

Pero con el correr de los meses, los albos se consagraron campeones de la Liga de Primera 2026. Y Vozinha está a muy poco de renovar su contrato por el minutaje estipulado en una cláusula. En ese contexto, un exjugador de Universidad de Chile que también fue gerente deportivo de Azul Azul sembró dudas.

“Con toda la buena intención, ¿para Aníbal Mosa y para Ortiz es Vozinha el arquero de la Copa Libertadores?”, le consultó Rodrigo Goldberg a su tocayo Gómez, reportero que cubre el devenir del Cacique, en el programa Cooperativa Deportes.

Vozinha en el duelo ante Católica donde firmó otra valla invicta en el Cacique. (Felipe Zanca/Photosport).

“Para Aníbal Mosa me parece que sí y Ortiz, me quedan algunas dudas”, respondió Rodrigo Gómez a la consulta del Polaco. Pero el otrora delantero del Romántico Viajero tiene una opinión formada respecto del tema. Y la manifestó en el micrófono.

Goldberg dijo que “Tengo la impresión que no. Acá en Chile es un arquero atajador y todo. Pero técnicamente tiene muchas deficiencias y no sé si en una Libertadores va a andar“, aseguró el comentarista de la citada radioemisora, aunque no se quedó con eso.

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Goldberg duda que Vozinha sea apto para jugar la Libertadores en Colo Colo

Para Rodrigo Goldberg, es una incógnita total el nivel que puede mostrar Vozinha en Colo Colo por la Copa Libertadores del año entrante. “Jugó bien el Mundial, totalmente de acuerdo, pero es un riesgo a evaluar. Ortiz no lo quería”, repasó el Polaco.

“Hoy tiene más manga, el sartén por el mango. En una de esas dice ‘oh, necesito otro arquero”, añadió Goldberg, quien fue gerente deportivo en Azul Azul durante poco más de dos años: desde abril de 2019 hasta marzo de 2021. Vale decir, sabe perfectamente qué aspectos se miden para hacer fichajes.

Vozinha dejó su arco invicto ante Católica. (Felipe Zanca/Photosport).

Goldberg tuvo la respuesta de Rodrigo Gómez. “Con ese gancho de lo deportivo y el marketing, Vozinha en la Copa Libertadores tiene el escenario ideal si lo fuiste a buscar para levantar ese plano. Sacarlo a recorrer Sudamérica generaría una expectativa total donde vaya”, afirmó el periodista, quien recibió la venia de Igor Ochoa en ese análisis.

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