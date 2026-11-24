El ex seleccionado chileno analizó las condiciones del caboverdiano y dijo que sí puede jugar en la Copa Libertadores.

Tapa bocas. Muchos criticaron a Colo Colo cuando decidió contratar a Vozinha de cara al segundo semestre de 2026, muchos dijeron que no iba a jugar, pero el caboverdiano empieza a mostrar su nivel.

El mejor arquero del Mundial 2026 tuvo un gran rendimiento ante Universidad Católica el pasado domingo, dejó su arco en cero y se afirma como el titular en la puerta del campeón chileno.

Vozinha ya empieza a mostrar sus condiciones, las que le valieron ser muy querido tras la Copa del Mundo por los hinchas, y recibe elogios de los especialistas en la portería.

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Nico Peric explica la mejor condición de Vozinha en Colo Colo

Colo Colo jugará en 2027 la Copa Libertadores y muchos se preguntan si Vozinha es el indicado para defender la puerta del elenco albo en el certamen continental, Nicolás Peric respondió esa duda.

“Once Caldas salió campeón con (Juan Carlos) Henao en el arco, y era lo menos ortodoxo que yo he visto en un arquero”, dijo en primera instancia el ex seleccionado nacional en DLT Sports.

Vozinha tuvo un buen rendimiento ante la UC. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Luego, el Loco Peric habló de la mejor condición que muestra el africano en sus primeros partidos en el fútbol chileno, lo cual quedó en evidencia en el triunfo de Colo Colo ante la UC.

“Él permanentemente se juega el físico, si eso está clarísimo. Después apuesta a ir encima a la pelota, como por ejemplo en el centro y él hace algo muy raro. Hay arqueros que tienen esa capacidad”, señaló el ex meta de Gençlerbirliği S.K. de Turquía.

Vozinha tiene la opción de renovar su contrato con Colo Colo para la temporada 2027, ya que cumplió con los minutos jugados en cancha y ahora depende del jugador seguir en Chile o partir.

En síntesis

Vozinha mantuvo su arco en cero en el triunfo de Colo Colo ante Universidad Católica.

mantuvo su arco en cero en el triunfo de Colo Colo ante Universidad Católica. El arquero caboverdiano cumplió con los minutos para renovar su contrato para la temporada 2027.

cumplió con los minutos para renovar su contrato para la temporada 2027. Nicolás Peric comparó el estilo físico del guardameta africano con el de Juan Carlos Henao.

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