El mercado ya se mueve y los albos están recibiendo propuestas por varias figuras para venderlos al extranjero.

Colo Colo puede planificar de forma anticipada la temporada 2027, puesto que ya logró el gran objetivo de la campaña y es el campeón de la Liga de Primera 2026.

En Blanco y Negro se propusieron renovar el contrato del cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz antes que a los jugadores que terminan su vínculo, y esa tarea ya fue concretada.

No sólo refuerzos llegarán a Macul, también se pueden ir algunas figuras del plantel del campeón y ya empiezan a llegar ofertas a las oficinas del estadio Monumental, o al menos, sondeos a varios jugadores colocolinos.

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Colo Colo puede sumar millones si realiza 3 ventas en el mercado de fichajes

La gran temporada que hizo Colo Colo provoca que varios jugadores estén en vitrina y ya empiezan a circular informaciones sobre potenciales ventas al extranjero.

Este lunes en radio ADN informaron que el volante Tomás Alarcón, quien tiene una renovación automática con ByN para 2027 tras cumplir con sus objetivos en el contrato, está siendo seguido por el mercado norteamericano: lo siguen en la MLS y en México.

Tomás Alarcón puede dejar Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

No es el único que es observado. Para muchos el mejor jugador de Colo Colo en el 2026 fue el defensor Jonathan Villagra, cuyo rendimiento le dio camiseta de titular en la selección chilena. El formado en Unión Española está siendo tanteado desde Brasil.

Por último, está en el caso de un futbolista que no jugó en el Cacique en 2026, pero pertenece a sus registros. Se trata del delantero uruguayo Salomón Rodríguez, de gran rendimiento en Montevideo City Torque, club que podría pagar los 2 millones de dólares que vale su carta y así dejar dinero en el Monumental.

Colo Colo puede hacer caja y así tener más recursos para buscar fichajes y armar un plantel potente de cara a la temporada 2027, donde volverá a jugar en la Copa Libertadores de América.

En síntesis

Colo Colo renovó a Fernando Ortiz tras coronarse campeón de la Liga de Primera 2026.

tras coronarse campeón de la Liga de Primera 2026. Tomás Alarcón y Jonathan Villagra reciben sondeos desde la MLS, México y Brasil para 2027.

reciben sondeos desde la MLS, México y Brasil para 2027. Montevideo City Torque podría pagar 2 millones de dólares por el pase de Salomón Rodríguez.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera