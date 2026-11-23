En Calama aún están festejando el título del cuadro naranja en la Primera B, sin embargo, no todas son buenas noticias.

Una infartante final de la Primera B se jugó este sábado en Santa Laura, donde Cobreloa se hizo fuerte en los penales y derrotó a San Luis de Quillota.

Los loínos sufrieron para quedarse con el título y así el pasaje para la Liga de Primera, porque todo se resolvió desde los 12 pasos, donde se transformó en figura el arquero Hugo Araya.

El portero de 25 años tuvo nervios de acero para contener un penal a Sergio Vergara, quien si concretaba le daba el ascenso a los quillotanos, y luego, detuvo el tiro de Nicolás Muñoz para darle el triunfo a Cobreloa.

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Hugo Araya no tiene definida su continuidad en Cobreloa

Hugo Araya ha hecho toda su carrera en Cobreloa. El golero oriundo de San Vicente de Tagua Tagua debutó en 2019 y ahora se transformó en el hombre clave del ascenso.

Eso sí, la continuidad del meta de 25 años en la tienda naranja no está clara, porque en Primera B Chile dieron a conocer que termina su vínculo y aún no se acerca a negociar por su permanencia en el club.

Hugo Araya fue la figura de Cobreloa. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

“Araya terminó contrato con la tienda naranja. El jugador, por ahora, solo piensa en descansar junto a su familia”, señaló el citado medio.

Hugo Araya ya defendió los colores de Cobreloa en la Liga de Primera en 2024 y espera hacer lo mismo en 2027, en el esperado regreso del equipo de Calama al torneo de honor chileno.