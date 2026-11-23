El director técnico del Real Estelí de Nicaragua, un ídolo de los Zorros del Desierto, enumeró una lista de tips para la directiva con el objetivo de afrontar positivamente la máxima categoría del fútbol chileno.

Marco Antonio Figueroa sabe bien lo que se siente jugar y dirigir a Cobreloa en la primera división. Por ende, tiene el conocimiento suficiente para aconsejar a la directiva luego de la heroica consagración que lograron tras superar por penales a San Luis de Quillota.

Fue un triunfo en una tanda de penales que tuvo a Hugo Araya como nombre deslumbrante. El arquero atajó dos penales, incluido uno a Sergio Vergara que le habría dado la victoria a los Canarios. “Tengo muchos años en el fútbol, algo he aprendido. Y algo sé de jugar ascensos y dirigir ahí”, le dijo a RedGol el Fantasma.

“Me formé en la liga de ascenso en México y trabajé casi 12 años en primera división chilena. Lo primero, el consejo para todos los directivos de equipos cuando ascienden y no sólo para Cobreloa: lo más fácil es renovar el plantel y llevar 2-3 refuerzos. Ese es un grave error”, apuntó MAF.

El Fantasma Figueroa dirigió a Cobreloa en la Primera B. (Marcelo Hernandez/Photosport).

El otrora centrodelantero de los Zorros del Desierto prosiguió. “Cobreloa tiene un equipo de segunda división con jugadores que cumplieron ciclos. No puede dejarse llevar por la fiesta. Debe tener un equipo de primera división. Varios jugadores han demostrado que no les fue bien en primera, no son de esa categoría”, argumentó Figueroa.

“Los jugadores jóvenes aportan, pero necesita un plantel casi nuevo Cobreloa para que no suceda lo que pasó hace muy poco: ascendieron y cayeron a la B al siguiente año. Hay más recursos, la televisión da más recursos. Los directivos deben hacer el trabajo junto con el cuerpo técnico”, dijo el Fantasma.

Marco Figueroa y Leonardo Zamora en un duelo entre Cobreloa vs A.C. Barnechea. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Figueroa recuerda su pasado como jugador campeón en la élite chilena. “No se trata de tener corazón, se trata de conocimiento y ambición. Con eso armarán un equipo fuerte que pueda lograr cosas importantes en Chile. No sólo permanecer en primera división, Cobreloa tiene que pelear títulos”, aseguró.

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Marco Antonio Figueroa da varios tips a Cobreloa para el retorno a primera división

Para Marco Antonio Figueroa, el ascenso de Cobreloa a la primera división tuvo un nombre clave, además del DT que terminó la temporada. “El reconocimiento que le dio Mario Salas a César Bravo me pareció muy noble, de un tipo de valores”, afirmó MAF.

“Es verdad, César tuvo todo el año a Cobreloa en los primeros lugares. Es un gran mérito de él por la conformación del equipo. Y de Mario por llegar hasta el final”, aseguró también el Fantasma para elogiar a Bravo y al Comandante, quien coronó con broche de oro.

Marco Antonio Figueroa sabe que los desafíos venideros de Cobreloa no son nada sencillos. (Jorge Loyola/Photosport).

También recapituló su experiencia en el Real Estelí para terminar su lista de sugerencias. “Es el objetivo de todos los que conocemos la historia del club. En todos los grandes es igual. Yo dirijo a uno de los grandes de Nicaragua y apenas llegué me lo dijeron: el objetivo es el título, no jugar bonito. Creo que Cobreloa tiene esa misión y no es tan fácil”, sentenció el Fantasma.

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