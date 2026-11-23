El entrenador de San Luis tuvo un detalle muy caballeroso tras los feos cánticos del plantel loíno.

Bien dicen que en la vida hay que saber ganar y perder. Es lo que demostró Humberto Suazo, quien acostumbrado a vencer, tuvo un buen gesto con Cobreloa dentro de su derrota.

Los Loínos enfrentaron a San Luis de Quillota en la final de la Primera B y se impusieron en lanzamientos penales. Hugo Araya fue el héroe al contener dos remates, los cuales les permiten a los de Calama el regresar a la máxima categoría.

El saludo de Chupete Suazo

Una vez que Cobreloa aseguró el título, los jugadores dieron rienda suelta a sus festejos. El problema es que se pasaron en ellos y comenzaron a cantar contra Humberto Suazo, entrenador de San Luis. La situación quedó registrada en redes sociales.

Esta burla contra Chupete generó repudio generalizado, ya que Suazo es un personaje muy querido en el ambiente del fútbol chileno. Rara vez entra en polémicas y además, el duelo con los Loínos no tuvo grandes controversias que motivaran los dardos contra el de San Antonio.

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Más allá de toda la polémica que se armó por la burla, Humberto Suazo decidió no entrar en esta. De hecho, a través de una historia de Instagram, demostró que es de otro planeta y eligió el camino de felicitar al rival que se quedó con el título en Santa Laura.

“Orgulloso de mis jugadores. Se luchó hasta el final. Nos sacudimos y seguimos peleando. Felicidades al campeón”, escribió el multicampeón con Colo Colo y Monterrey de México. Un simple gesto demuestra más grandeza que una medalla.

Imagen: Instagram

Después de toda la polémica alrededor del festejo de Cobreloa, Vicente Conelli, uno de los jugadores involucrados, salió a pedir disculpas públicas a Humberto Suazo. El atacante loíno explicó que solo fue algo del momento y que admira mucho a Chupete.