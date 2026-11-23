El propietario del club que seguirá un año más en el ascenso alzó la voz desde España. Hizo un mea culpa por lo deportivo y no se guardó nada en lo dirigencial.

Unión Española vive un caos a nivel dirigencial y deportivo. Los hispanos se quedaron un año más en Primera B tras discreta campaña y ahora ardió Troya por la pugna entre la SADP y la Corporación.

Es que en reciente comunicado, el equipo hispano avisó que “a partir de este momento se llamará únicamente Estadio Universidad SEK“. Por eso, el Santa Laura no va más y hubo protestas de hinchas fuera del recinto.

Fue así que desde España alzó la voz Jorge Segovia. El dueño del club dio su versión de los hechos y no se guardó nada. Usando su cuenta de X habló de lo deportivo y lo dirigencial, además de la polémica por el nombre del estadio.

Jorge Segovia pega de vuelta en Unión Española

Usando sus redes sociales, el propietario de Unión Española aclaró por qué el recinto de Plaza Chacabuco no se llamará más Estadio Santa Laura. Ahí apuntó al, según su versión, único culpable del cambio.

Foto: Unión Española.

“La Corporación es la única culpable del cambio de nombre del estadio. Ellos registraron sin previo aviso la marca ‘Santa Laura’ a su favor, y por tanto no podemos usarlo. Si alguien quiere reclamar, háganlo a la Corporación”, lanzó.

En relación a las manifestaciones de hinchas hispanos por el hecho y la mala campaña, Segovia avisó que “aquellos que piensen que con amenazas o actos de fuerza van a condicionar nuestras decisiones, puede perder toda esperanza. Cada acción indebida será denunciada y perseguida por la justicia”.

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“Hemos hecho todo lo posible para tener un mejor resultado deportivo este año. No se ha dado y soy el primer decepcionado por ello. El fútbol nunca es predecible”, cerró.