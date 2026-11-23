El ex capitán de U de Chile reveló el momento que pasa en su familia, dejando en claro un total agradecimiento.

Un íntima noticia fue la que compartió en las últimas horas el ex capitán de Universidad de Chile, José Rojas, como una manera de comunicar a sus seguidores el momento que pasa.

Todo porque confirmó su separación con Patricia Peralta de forma definitiva, donde escribió una carta para agradecerle los años de compañía y la familia que formaron.

“Después de 19 años de matrimonio, de una historia llena de amor, aprendizajes y momentos inolvidables, hemos decidido tomar distancia”, comentó el propio jugador en sus redes.

Pepe Rojas se separa de la capitana. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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La carta de Pepe Rojas

José Rojas vive un momento especial en su vida, que quiso compartir al mundo, para tomarlo desde el lado del agradecimiento por lo compartido durante largas temporadas.

“No es fácil cerrar esta etapa tan importante de nuestras vidas. Fueron años de crecer juntos, de compartir sueños, superar dificultades y construir lo más hermoso que tenemos: nuestros hijos y nuestra familia”, destacó.

“Hoy quiero agradecer especialmente a Patty, mi compañera durante estos 19 años. Gracias por caminar a mi lado, por apoyarme incondicionalmente en mi carrera como futbolista, pero dejar muchas veces de lado tu propia carrera como periodista, tus proyectos y tus sueños por acompañarme a cumplir los míos. Sé lo que eso significó y siempre lo llevaré en mi corazón, con una gratitud inmensa“, detalló.

El jugador habló del compromiso de ambos y que, como sea, seguirán jugando el partido más importante por sus hijos: “Porque hay amores que no desaparecen, simplemente se transforman”.

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