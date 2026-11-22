Este zurdo defensor de 27 años que militó durante cuatro campañas en el Bulla fue hasta el estadio El Teniente de Rancagua y aprovechó de dejar claras sus intenciones para 2027.

Este jugador llegó a la U de Chile al inicio de la temporada 2022 y recién al cabo de 2025 salió del club, aunque tiene un lazo fuerte con gente que trabaja en la institución y aprovechó sus vacaciones para reafirmarlo. Se trata de un zurdo defensor surgido en las inferiores de Huachipato.

Las referencias son para Ignacio Tapia, quien se hizo presente en el estadio El Teniente de Rancagua. Allí vio el espectacular golazo de Eduardo Vargas que le dio el triunfo al cuadro azul sobre O’Higgins. También se reencontró con varios conocidos que le dejó su larga estadía en el Romántico Viajero.

Luego del encuentro, Tapia conversó con La Magia Azul, donde contó por qué se dejó caer en el reducto rancagüino. “La temporada donde estaba jugando terminó, estoy de vacaciones por acá. Me vine apenas pude para ver a mis compañeros en el triunfo de la U” manifestó el Nacho.

Ignacio Tapia con la camiseta del Atlético Grau de Perú. (Foto: Instagram).

Estuvo durante una campaña en el Atlético Grau de la Liga 1 de Perú. Allí jugó 31 partidos y marcó dos goles. Pero sin perder de vista al equipo adiestrado por Fernando Gago. “Lo seguí todo el año. Los vi muy bien a todos”, manifestó el marcador de 27 años.

“Fue un difícil comienzo. Después todo se fue acomodando. No sirvió para lo que todos querían, pero están en un muy buen rendimiento”, apuntó Tapia. Evidentemente se refería a la obtención del título en la Liga de Primera 2026. Eso quedó en manos de Colo Colo.

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El ex U de Chile Ignacio Tapia busca club en sus vacaciones

Ignacio Tapia jugó 64 partidos en su paso por la U de Chile y mientras pasa sus vacaciones en Chile, también se apronta para tener novedades en el mercado de fichajes que se avecina. “Acabo de llegar hace un par de días”, contó el espigado jugador de un metro 90 centímetros.

“Quiero disfrutar las vacaciones y entrenar para buscar otro rumbo, otro club”, afirmó Tapia, quien evidentemente dejó claro que no continuará en Atlético Grau. Aunque quizá siga su carrera en la máxima categoría del fútbol peruano. Por lo pronto, el foco estuvo en los reencuentros.

Ignacio Tapia anotó un gol en la Universidad de Chile y fue a Colo Colo en un Superclásico. (Javier Torres/Photosport).

Ante eso, Tapia planteó que “tengo gente a la que les guardo mucho cariño, ellos también a mí. Apenas les pude mandar una camiseta de mi club allá, lo hice”. Y pudo gozar de la tremenda calidad de Edu Vargas para derrotar a Omar Carabalí y sentenciar el triunfo del Bulla ante los celestes.

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Así va la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

A falta de dos partidos para el final de la Liga de Primera 2026, Universidad de Chile sigue en el segundo lugar de la tabla.