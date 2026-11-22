El entrenador de los Canarios dejó declaraciones de orgullo tras perder la final en Cobreloa y un dirigente clave del elenco sanluisino aseguró que pretenden estirar su estadía en Quillota.

A pesar de que San Luis de Quillota no pudo quedarse con el título en la Primera B, la opinión de Humberto Suazo en torno a su plantel no se ha movido ni un milímetro. Tampoco la visión que tiene la dirigencia de los Canarios en torno al trabajo del Chupete.

El DT sanantonino encumbró al cuadro quillotano a pelear el campeonato en la división de plata. Y todavía tiene chances de lograr el ascenso, pues entrará en la Liguilla a partir de las semifinales tras perder la final contra Cobreloa. En ese contexto, la plana mayor del cuadro sanluisino tiene una decisión tomada.

Tiene que ver con la continuidad de Suazo, que ya ha sido sondeado por algunos equipos. Como el Audax Italiano, club donde el Chupete jugó y ya mostró algún interés por contar con él como DT. “Dios quiera que siga, dependerá de él”, le dijo a RedGol César Villegas.

Mario Salas y Humberto Suazo, los dos técnicos finalistas de la Primera B. (Dragomir Yankovic/Photosport).

El empresario añadió que “las puertas del club están abiertas, se lo hemos dicho. Está tranquilo. Tenemos que terminar de competir y analizaremos los puntos. Queremos que se quede”. Pero lo primero es finalizar la campaña y luego, habrá tiempo suficiente para las negociaciones.

“Pretendemos seguir con el proceso de San Luis de Quillota y que siga creciendo nuestro fútbol. Humberto es un referente dentro y fuera de la cancha”, añadió Villegas, presidente de Deportes Limache que tiene un vínculo estrecho en la gestión de los Canarios.

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San Luis de Quillota se la juega por retener a Humberto Suazo

En San Luis de Quillota dejaron clarísimo que pretenden extender la estadía de Humberto Suazo. “Termina contrato ahora y luego tendremos que sentarnos a analizar. Pero la idea es que continúe con nosotros”, afirmó César Villegas en esta entrevista con RedGol.

En ese contexto, el Chupete sólo tiene el foco en la Liguilla. “Tuvimos la chance de ganar, no se pudo. Pero nadie puede empañar el campañón que se hizo. Nadie daba un peso por este equipo y logramos pelear hasta el final. Tenemos otra oportunidad”, apuntó el otrora goleador histórico del Monterrey de México.

Cobreloa celebra tras vencer en los penales a San Luis de Quillota. (Andrés Piña/Photosport).

“Debemos sacudirnos rápido, recuperar a los jugadores medios golpeados. Vuelven algunos de suspensión, obviamente duele. Agradezco a la gente por el apoyo. Esto no para, buscaremos el ascenso en la liguilla. Estoy convencido de que nos vamos a parar y este equipo va a luchar”, sentenció el Chupetón. El tiempo dirá si tenía razón en este pálpito…

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