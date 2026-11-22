Loínos festejaron grabándose en vivo en el bus, tras el título. Cánticos dedicados al DT quillotano dejaron la grande en ambos equipos.

Cobreloa es de Primera, luego de vencer en maratónica jornada de penales a San Luis de Quillota, obteniendo el título de Primera B. Es ahí donde una de las polémicas de la jornada ocurrió post partido, con Humberto Suazo como destinatario.

Es que en ambiente de celebración, los loínos fueron festejando en el bus de vuelta. Ahí fue donde el delantero Vicente Conelli grabó un “en vivo” en sus redes sociales, con festejos que no cayeron bien en Quillota.

“Un minuto de silencioooo, pa’l Chupete que está muerto”, “Que la chu…” y “Chupete y la conch…”, fueron parte del repertorio. Ahí se ve al plantel naranja dedicando esos insultos clásicos en el fútbol a su rival de turno.

El video de Cobreloa contra Humberto Suazo

Liderados por Vicente Conelli, parte del plantel de Cobreloa dedicó cánticos a Humberto Suazo, al que le ganaron la final de Primera B. “Te vas para Quillota con el culo roto”, se escuchó durante los gritos.

Chupete no se ha pronunciado sobre el video, pero sí habló en zona mixta tras la final perdida. El DT se San Luis dijo que “obviamente duele, agradecer a la gente por el apoyo. Esto no para, vamos a buscar el acceso en la liguilla. Lo importante es que nos vamos a parar”.

“Estoy convencido de que nos vamos a parar. Este equipo va a luchar y vamos a intentar pelear por el ascenso. Ahora tenemos otra oportunidad y creo que tenemos que sacudirnos rápido”, cerró.

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San Luis de Quillota espera rival ahora en semifinales del ascenso. Actualmente se disputan los cuartos de final en tres llaves, donde los ganadores avanzarán a la serie de los cuatro mejores, donde espera el equipo de Suazo.