La Joya aprovechó los festejos de Copa Sudamericana para repasar reciente episodio judicial. Tuvo que dar su testimonio por caso de narcotráfico.

Carlos Palacios se coronó campeón de Copa Sudamericana con Boca Juniors. La Joya se robó los likes en redes sociales con su transmisión en vivo de los festejos en Barranquilla, donde derrotaron 2-0 a Atlético Mineiro.

Es ahí donde el ex jugador de Colo Colo encendió la polémica sacando al baile su anterior declaración en la Policía de Investigaciones (PDI). Es que hace unas semanas debió viajar a dar su testimonio en Chile, por un caso por narcotráfico.

Palacios debió declarar como imputado por una investigación contra su suegro, Sebastián Soto Guerra. El Facha acudió al cuartel de la PDI en Las Rejas, luego que Soto fuera detenido cargando droga en un Mercedes Benz, inscrito a nombre del jugador.

Carlos Palacios sin filtro por la investigación

En medio de los efusivos festejos en Boca Juniors, Carlos Palacios arremetió en su video en vivo. “¿Será que tengo que declarar por ganar esta también?”, dijo el jugador, desafiantemente.

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El jugador lideró la fiesta en camarines y el bus bostero, pese a que no sumó minutos en la final. Palacios suma 11 minutos en los últimos seis duelos del elenco xeneize.

Sin embargo, su reciente medalla se suma a otro logro que ha tenido en el fútbol argentino. La Joya se había alzado hace unas semanas el oro de la tabla anual en el balompié trasandino, coronando un gran año en cuanto a títulos.

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¿Qué viene ahora? El equipo xeneize podría sumar un nuevo título este año, ya que están clasificados a octavos de final de los playoffs del torneo argentino. Al frente estará Independiente de Rivadavia, en duelo a jugarse este 25 de noviembre.