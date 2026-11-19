Boca Juniors se prepara para uno de los partidos más importantes de su temporada y tendrá presencia chilena en la delegación.
Carlos Palacios y Williams Alarcón fueron considerados por el técnico Rodolfo Arruabarrena para viajar a Colombia y disputar la final de la Copa Sudamericana 2026.
El cuadro xeneize enfrentará a Atlético Mineiro este sábado en Barranquilla, con la ilusión de conquistar un nuevo título internacional y poner fin a su sequía continental.
Carlos Palacios es parte de la convocatoria inicial de Boca Juniors.
¿Jugarán Carlos Palacios y Williams Alarcón la final?
El entrenador entregó una convocatoria de 33 futbolistas para preparar la definición, incluyendo a jugadores que no están disponibles por lesión o decisión técnica.
Sin embargo, todavía existe una última etapa antes del partido: Arruabarrena deberá descartar a 10 integrantes de la nómina, ya que la normativa de Conmebol permite inscribir solamente a 23 futbolistas en la planilla oficial, entre titulares y suplentes.
De acuerdo con el reporte, tanto Palacios como Alarcón tienen opciones de integrar la lista definitiva, tal como ocurrió en las fases anteriores del certamen.
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¿Cuándo juega Boca Juniors la final de la Copa Sudamericana?
La definición entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se disputará este sábado 21 de noviembre, desde las 19:30 horas de Chile, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.
El equipo argentino buscará terminar con 18 años sin levantar un trofeo continental, en una final que podría tener a dos representantes chilenos como protagonistas.
En resumen…
- Carlos Palacios y Williams Alarcón fueron incluidos en la convocatoria inicial de Boca Juniors.
- Rodolfo Arruabarrena deberá reducir la nómina de 33 a 23 futbolistas.
- Boca enfrentará a Atlético Mineiro este sábado 21 de noviembre, a las 19:30 horas de Chile.