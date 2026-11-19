Los chilenos fueron convocados por Boca, pero aún esperan integrar la lista definitiva para la final continental.

Boca Juniors se prepara para uno de los partidos más importantes de su temporada y tendrá presencia chilena en la delegación.

Carlos Palacios y Williams Alarcón fueron considerados por el técnico Rodolfo Arruabarrena para viajar a Colombia y disputar la final de la Copa Sudamericana 2026.

El cuadro xeneize enfrentará a Atlético Mineiro este sábado en Barranquilla, con la ilusión de conquistar un nuevo título internacional y poner fin a su sequía continental.

Carlos Palacios es parte de la convocatoria inicial de Boca Juniors.

¿Jugarán Carlos Palacios y Williams Alarcón la final?

El entrenador entregó una convocatoria de 33 futbolistas para preparar la definición, incluyendo a jugadores que no están disponibles por lesión o decisión técnica.

Sin embargo, todavía existe una última etapa antes del partido: Arruabarrena deberá descartar a 10 integrantes de la nómina, ya que la normativa de Conmebol permite inscribir solamente a 23 futbolistas en la planilla oficial, entre titulares y suplentes.

De acuerdo con el reporte, tanto Palacios como Alarcón tienen opciones de integrar la lista definitiva, tal como ocurrió en las fases anteriores del certamen.

ver también Williams Alarcón y su regreso a la selección chilena: “En Boca viví experiencias que en ningún otro lado, es parecido acá”

¿Cuándo juega Boca Juniors la final de la Copa Sudamericana?

La definición entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se disputará este sábado 21 de noviembre, desde las 19:30 horas de Chile, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

El equipo argentino buscará terminar con 18 años sin levantar un trofeo continental, en una final que podría tener a dos representantes chilenos como protagonistas.

En resumen…