Boca Juniors se prepara para uno de los partidos más importantes de su temporada. El cuadro xeneize enfrentará a Atlético Mineiro, con la ilusión de conquistar un nuevo título y poner fin a su sequíade 18 años sin levantar un trofeo continental.
Carlos Palacios y Williams Alarcón fueron considerados por el técnico Rodolfo Arruabarrena para viajar a Colombia y disputar la final de la Copa Sudamericana 2026.
Palacios y Alarcón fueron incluidos en la convocatoria inicial de Boca Juniors.
¿Qué canal transmite Boca Jrs vs. Atlético Mineiro?
Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentan este sábado 21 de noviembre, desde las 19:30 horas de Chile, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.
Podrás ver la final de la Copa Sudamericana EN VIVO desde Chile por la señal de DSports (610/1610) y ESPN, además estará disponible en DGO y por streaming a través de Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.
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Carlos Palacios y Williams Alarcón fueron incluidos por Rodolfo Arruabarrena en la nómina de convocados de Boca Juniors para la final.
Sin embargo, todavía existe una última etapa antes del partido: Arruabarrena deberá descartar a 10 integrantes de la nómina, ya que la normativa de Conmebol permite inscribir solamente a 23 futbolistas en la planilla oficial, entre titulares y suplentes.
En resumen…
- Partido: Boca Juniors vs Atlético Mineiro.
- Día y hora: Sábado 21 de noviembre, a las 19:30 horas de Chile.
- TV y streaming: ESPN y Disney+.