Boca Juniors enfrenta este sábado a Atlético Mineiro por el título de la Copa Sudamericana 2026.

Boca Juniors se prepara para uno de los partidos más importantes de su temporada. El cuadro xeneize enfrentará a Atlético Mineiro, con la ilusión de conquistar un nuevo título y poner fin a su sequíade 18 años sin levantar un trofeo continental.

Carlos Palacios y Williams Alarcón fueron considerados por el técnico Rodolfo Arruabarrena para viajar a Colombia y disputar la final de la Copa Sudamericana 2026.

Palacios y Alarcón fueron incluidos en la convocatoria inicial de Boca Juniors.

¿Qué canal transmite Boca Jrs vs. Atlético Mineiro?

Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentan este sábado 21 de noviembre, desde las 19:30 horas de Chile, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

Podrás ver la final de la Copa Sudamericana EN VIVO desde Chile por la señal de DSports (610/1610) y ESPN , además estará disponible en DGO y por streaming a través de Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

ESPN

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ver también Boca Juniors toma decisión con Carlos Palacios y Williams Alarcón para la final de la Copa Sudamericana

Carlos Palacios y Williams Alarcón van por el título

Carlos Palacios y Williams Alarcón fueron incluidos por Rodolfo Arruabarrena en la nómina de convocados de Boca Juniors para la final.

Sin embargo, todavía existe una última etapa antes del partido: Arruabarrena deberá descartar a 10 integrantes de la nómina, ya que la normativa de Conmebol permite inscribir solamente a 23 futbolistas en la planilla oficial, entre titulares y suplentes.

En resumen…