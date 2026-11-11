La convocatoria de Williams Alarcón cuando juegan definiciones en fecha FIFA marcan el enojo y lo comparan con otros entrenadores.

La selección chilena se prepara para jugar dos amistosos en la fecha FIFA del mes de noviembre, donde enfrentará en ambas oportunidades a la selección de Colombia, una vez en Cali y otra en Santiago.

Pero la nómina del técnico Nicolás Córdova trajo una molestia en Boca Juniors, teniendo en cuenta que durante este lapso se jugarán partidos importantes para el cuadro argentino.

En ese sentido, destacaron que el técnico chileno no dio el brazo a torcer con la convocatoria de Williams Alarcón, como si tuvieron otros entrenadores con los jugadores del cuadro Xeneize.

Williams Alarcón ha sido alternativa en Boca en la temporada.

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Williams Alarcón es baja en Boca al venir a la Roja

En medios de Boca Juniors destacaron a entrenadores como Lionel Scaloni en Argentina, Diego Forlán en Uruguay, además de Néstor Lorenzo en Colombia, dejaron de lado a los jugadores de Boca, salvo Nicolás Córdova en Chile.

“Miguel Merentiel, Álvaro Montero, Leonel Flores y Milton Delgado permanecerán con Boca y jugarán la semifinal de Copa Argentina vs Banfield el 14/11 y tendrán toda la semana de preparación para enfrentar a Atlético Mineiro por la final de la Copa #Sudamericana el 21/11″, explican.

En ese sentido, apuntan contra la Roja y su decisión, que es válida al ser fecha FIFA: “El único que se pierde toda la seguidilla, Williams Alarcón, convocado por Nicolás Córdova para Chile”.

Algo que, algunos hinchas, optaron por tomarlo para la chacota donde incluso le agradecieron a Córdova por llevárselo, teniendo en cuenta el poco aporte que ha tenido en la temporada.

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