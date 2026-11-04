El volante de Boca Juniors es una de las tres novedades que presenta la lista de Nicolás Córdova para los amistosos de la última fecha FIFA del año.

El todavía técnico interino Nicolás Córdova entregó la nómina de convocados para la Selección Chilena con miras a los dos amistosos que sostendrá frente a su par de Colombia, el viernes 13 de noviembre en Cali y el martes 17 en el Estadio Nacional.

Fueron 26 los futbolistas que citó el estratega especialista en métricas, donde en la comparación con la última lista para la gira por Norteamérica destacan tres novedades, entre ellas dos inesperados regresos al Equipo de Todos.

La más relevante es la del mediocampista Williams Alarcón, actualmente en la suplencia de Boca Juniors y que regresa a la Selección después de dos años. Será la primera vez que el ex Colo Colo se ponga bajo las órdenes de Nico Córdova.

El último partido que jugó el volante xeneize con La Roja fue en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 en el Estadio Nacional, cuando el 10 de octubre de 2024 disputó los últimos 15 minutos en la derrota por 2-1 ante Brasil, en plena era de Ricardo Gareca.

Williams Alarcón regresa a la Selección Chilena después de dos años (Photosport)

Las sorpresas en la nómina de la Selección Chilena

Otra de las novedades en la lista de Córdova es el regreso de uno de sus regalones como Emiliano Ramos, el joven delantero del Everton, quien incluso llegó a ser titular en Eliminatorias, para el empate sin goles con Uruguay, desde ese día que no volvía a la convocatoria.

Quien cierra la lista de sorpresas en la Selección Chilena para los amistosos con Colombia es otro regreso, el del experimentado central Guillermo Maripán, hoy en el Inter de Porto Alegre y que vuelve tras no acudir a la gira por Norteamérica por su arribo a Brasil.

Ahora, ¿quiénes salieron de la nómina para estos ingresos? Para la vuelta de Memo, quien está afuera de la convocatoria es Francisco Salinas. En el caso de Alarcón toma el lugar de Marcelino Núñez. Por último, Ramos ingresa por Matías Sepúlveda.

¿Cuándo juega Chile en la fecha FIFA?

Durante la fecha FIFA que se avecina en noviembre, la Selección Chilena tendrá dos amistosos ante su similar de Colombia.

El primer partido está programado el viernes 13 de noviembre a las 21:00 horas. Encuentro que se disputará en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero en Cali. La revancha será el martes 17 en el Estadio Nacional. El duelo está fijado para las 20:00 horas. Ambos encuentros serán transmitidos por Mega.

En síntesis