Pronósticos Unión La Calera vs Coquimbo Unido: Cementeros y Piratas abren su llave de cuartos de final

RedGol te muestra los mejores pronósticos para apostar en Unión La Calera vs Coquimbo Unido, por los cuartos de final de ida de la Copa Chile.

Nuestros picks Pronósticos: Unión La Calera vs Coquimbo Unido Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico TOTAL DE GOLES: MENOS DE 2.5 Los tres enfrentamientos más recientes entre ambos terminaron con menos de tres goles. Además, el mercado se cumplió en cinco de los últimos seis partidos de La Calera y tres de las cuatro visitas recientes de Coquimbo. 1xBet 1.86 Pronóstico TOTAL DE GOLES DE COQUIMBO UNIDO EN LA SEGUNDA MITAD: MÁS DE 0.5 Coquimbo anotó al menos un gol en el segundo tiempo en seis de sus ocho partidos de Copa Chile 2026. En su reciente triunfo ante La Calera, Luis Riveros convirtió precisamente en el complemento. 1xBet 1.74 Pronóstico TOTAL DE GOLES EN EL MINUTO 30: MENOS DE 0.5 No hubo goles en los primeros 30 minutos en cuatro de los últimos cinco partidos de La Calera por Copa Chile. La misma situación se dio en seis de los ocho encuentros de Coquimbo en el torneo. 1xBet 1.90 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este miércoles 4 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán, Unión La Calera y Coquimbo Unido disputarán el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Chile.

Ambos equipos vienen de enfrentarse el fin de semana por la Liga de Primera, en un duelo que terminó 1-0 a favor de los Piratas y complicó a los Cementeros en la lucha por la permanencia. Unión La Calera marcha último con 21 puntos, a seis unidades de la zona de salvación. En la Copa Chile, el elenco aurinegro viene de eliminar a Cobreloa y se mantiene invicto, mientras que el conjunto calerano dejó en el camino a Universidad Católica en los octavos de final.

En la previa de este partido, nuestro analista te trae los tres mejores pronósticos para Unión La Calera vs Coquimbo Unido, para que tengas en cuenta a la hora de hacer tus apuestas.

Los antecedentes recientes anticipan pocas emociones

El fin de semana pasado, Coquimbo Unido venció por la mínima diferencia a Unión La Calera. Fue el cuarto enfrentamiento entre ambos en la temporada y los dos anteriores también habían terminado con menos de tres goles en el marcador.

Además, en cinco de las seis presentaciones más recientes de los Cementeros se registraron dos tantos o menos. Esta tendencia también se repitió en tres de los cuatro partidos que los Piratas disputaron como visitantes en el certamen, en los que se cumplió el mercado de “menos de 2.5 goles”.

Total de goles: Menos de 2.5 – 1.86 en 1xbet

Coquimbo Unido puede ser peligroso en el complemento

En seis de sus ocho partidos en la Copa Chile 2026, el conjunto pirata marcó al menos un gol en la segunda mitad. Viene de ganarle a La Calera por 1-0, gracias al gol de Luis Riveros en la segunda parte.

Total de goles de Coquimbo Unido en la segunda mitad: Más de 0.5 – 1.74 en 1xbet

Un inicio con pocos goles entre La Calera y Coquimbo Unido

En cuatro de los últimos cinco encuentros del conjunto calerano en la Copa Chile, no se registraron goles en los primeros 30 minutos.

En seis de los ocho compromisos de los aurinegros en la competencia, tampoco se marcaron tantos en la primera media hora de juego.

Total de goles en el minuto 30: Menos de 0.5 – 1.90 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Unión La Calera vs Coquimbo Unido Cuotas ofrecidas por 1xBet Unión La Calera 2.59 1xBet Empate 3.22 1xBet Coquimbo Unido 2.57 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

En caso de que estés pensando en realizar una jugada para este encuentro, puedes revisar la guía de cómo apostar en vivo en 1xbet, con todos los detalles y características de la plataforma para seguir el juego minuto a minuto.

Historial de Unión La Calera vs Coquimbo Unido: últimos partidos