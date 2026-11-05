Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Europa League

Bambino Pons estalla en transmisión de ESPN por Darío Osorio en Crystal Palace: “Es raro”

El relator se molestó por el tardío ingreso del delantero chileno en el duelo con Hoffenheim por la Europa League.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Darío Osorio ingresó en el tramo final en el partido de Crystal Palace.
© ReutersDarío Osorio ingresó en el tramo final en el partido de Crystal Palace.

Darío Osorio tomó la decisión de pasar de Midtjylland por el Crystal Palace y el cambio de equipo le está costando al chileno, que juega muy poco en el cuadro londinense.

El formado en Universidad de Chile una vez más fue a la banca en el conjunto inglés, ahora en el empate 1-1 ante Hoffenheim por la Europa League, donde ingresó los últimos 15 minutos.

Uno de los “defensores” de Osorio es el relator de ESPN Juan Manuel Pons, como Bambino, quien una vez más reclamó por la tardanza en el ingreso del zurdo a la cancha en el duelo contra los alemanes.

Bambino Pons ataca al DT de Crystal Palace por Osorio: “Lo compra para ser titular y es banca”

ver también

Bambino Pons ataca al DT de Crystal Palace por Osorio: “Lo compra para ser titular y es banca”

Bambino Pons se enojó por la demora en el ingreso de Darío Osorio en la Europa League

El relator no entendía la tardanza del entrenador de Crystal Palace, Pierre Sage, en hacer ingresar a Osorio y a los 71 minutos de partido reclamó en plena transmisión de ESPN.

Está muy mal el Palace. ¿No está en el plantel Osorio? Hago esa pregunta“, dijo de entrada el argentino, mientras dialogaba con el comentarista chileno Pablo Ramos.

“¿No está preparado para jugar la Premier League? Hago esa pregunta. ¿No está preparado? Es raro que no juegue Osorio“, agregó el Bambino.

Darío Osorio jugó los últimos 15 minutos del partido en la Europa League. Foto: REUTERS/David Klein

Darío Osorio jugó los últimos 15 minutos del partido en la Europa League. Foto: REUTERS/David Klein

Darío Osorio finalmente entró a los 75 minutos por el francés Jean-Philippe Mateta, y participó del gol del japonés Daichi Kamada, que anotó el 1-1 definitivo de Crystal Palace ante Hoffenheim.

El equipo del delantero chileno queda en el puesto 18 de la tabla de posiciones de la fase de liga de la Europa League, con cuatro puntos.

En síntesis

  • Darío Osorio ingresó a los 75 minutos en el empate 1-1 ante Hoffenheim.
  • Jean-Philippe Mateta fue sustituido por el delantero chileno durante el partido de Europa League.
  • Crystal Palace sumó cuatro puntos y quedó en el puesto 18 de la tabla.
Pulgar disfruta de presente en Flamengo lejos de la Selección: Triunfo rumbo al título

ver también

Pulgar disfruta de presente en Flamengo lejos de la Selección: Triunfo rumbo al título

Lee también
"Lo compran para ser titular y...": Bambino Pons en defensa de Osorio
Últimas Noticias de la Premier League 2025

"Lo compran para ser titular y...": Bambino Pons en defensa de Osorio

El rival de Osorio y Crystal Palace en cuartos de final en Carabao Cup
Internacional

El rival de Osorio y Crystal Palace en cuartos de final en Carabao Cup

El espectacular lujo que regaló Darío Osorio en Crystal Palace
Internacional

El espectacular lujo que regaló Darío Osorio en Crystal Palace

Darío Osorio celebra en la cancha el triunfazo de Crystal Palace
Internacional

Darío Osorio celebra en la cancha el triunfazo de Crystal Palace

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo