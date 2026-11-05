Bambino Pons estalla en transmisión de ESPN por Darío Osorio en Crystal Palace: “Es raro”

El relator se molestó por el tardío ingreso del delantero chileno en el duelo con Hoffenheim por la Europa League.

Darío Osorio tomó la decisión de pasar de Midtjylland por el Crystal Palace y el cambio de equipo le está costando al chileno, que juega muy poco en el cuadro londinense.

El formado en Universidad de Chile una vez más fue a la banca en el conjunto inglés, ahora en el empate 1-1 ante Hoffenheim por la Europa League, donde ingresó los últimos 15 minutos.

Uno de los “defensores” de Osorio es el relator de ESPN Juan Manuel Pons, como Bambino, quien una vez más reclamó por la tardanza en el ingreso del zurdo a la cancha en el duelo contra los alemanes.

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Bambino Pons se enojó por la demora en el ingreso de Darío Osorio en la Europa League

El relator no entendía la tardanza del entrenador de Crystal Palace, Pierre Sage, en hacer ingresar a Osorio y a los 71 minutos de partido reclamó en plena transmisión de ESPN.

“Está muy mal el Palace. ¿No está en el plantel Osorio? Hago esa pregunta“, dijo de entrada el argentino, mientras dialogaba con el comentarista chileno Pablo Ramos.

“¿No está preparado para jugar la Premier League? Hago esa pregunta. ¿No está preparado? Es raro que no juegue Osorio“, agregó el Bambino.

Darío Osorio jugó los últimos 15 minutos del partido en la Europa League. Foto: REUTERS/David Klein

Darío Osorio finalmente entró a los 75 minutos por el francés Jean-Philippe Mateta, y participó del gol del japonés Daichi Kamada, que anotó el 1-1 definitivo de Crystal Palace ante Hoffenheim.

El equipo del delantero chileno queda en el puesto 18 de la tabla de posiciones de la fase de liga de la Europa League, con cuatro puntos.

En síntesis

Darío Osorio ingresó a los 75 minutos en el empate 1-1 ante Hoffenheim.

ingresó a los en el empate 1-1 ante Hoffenheim. Jean-Philippe Mateta fue sustituido por el delantero chileno durante el partido de Europa League.

fue sustituido por el delantero chileno durante el partido de Europa League. Crystal Palace sumó cuatro puntos y quedó en el puesto 18 de la tabla.