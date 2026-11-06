Aseguran que, pese a llegar como un refuerzo bombástico, no logró convencer y le buscarán la salida a fin de temporada.

Universidad de Chile celebró su clasificación a las semifinales de la Copa Chile 2026, luego de golear por 4-0 a Deportes Antofagasta, que encamina a los azules a pelear por un título.

Mientras el cuadro que dirige el técnico Fernando Gago lucha por los últimos objetivos, de igual manera se comienzan a tirar líneas para 2027, donde aseguran que un bombástico refuerzo vería la puerta de salida.

Así al menos lo profundizó el periodista Cristián Caamaño, quien revela que Juan Martín Lucero vive sus últimos días como jugador de la U, entendiendo que ya no resultó su protagonismo.

Juan Martin Lucero no logró ser protagonista en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

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Lucero no convenció en la U

Cristián Caamaño asegura que en Universidad de Chile ya tienen decidido dejar de lado a Lucero para la próxima temporada: “Me parece que está sentenciada su continuidad en la U para salir en enero. No pudo entrar en sintonía nunca con la U. Lo intentó, hizo todo lo posible”.

“No ha estado lesionado, ha estado disponible siempre, pero Fernando Gago ha preferido a todos los chicos del plantel antes que a él. Está para los últimos 10 minutos y en esos minutos tampoco trasciende”, detalla.

Por lo mismo, habla de un frustrado fichaje que llegó como bombástico y para tocarle la oreja a Colo Colo, pero que finalmente no fue lo esperado por la dirigencia azul.

“Va a ser un paso totalmente olvidable, con un gasto tremendo desde lo económico y todo lo que significó traer un jugador que salió mal de Colo Colo. Lamentablemente, no pudo revertir esa situación”, finalizó.