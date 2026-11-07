El cuadro papayero se impuso por la mínima gracias a un solitario gol de Diego Rubio, quedando a nada de entrar en el grupo que se irá de copas el próximo año.

Deportes La Serena encendió los fuegos de esta fecha 27 de la Liga de Primera 2026 con un triunfo clave sobre Palestino. El equipo de Felipe Gutiérrez se quedó con la victoria por un ajustado 1-0, victoria que lo deja muy cerca de meterse en puestos de copas internacionales.

Gracias al solitario gol de Diego Rubio a lo 65’ la escuadra papayera sumó tres puntos de oro que le permite escalar varios puestos en la zona media del torneo.

La historia de este duelo pudo ser muy distinta en los segundo finales, cuando en un tiro libre a favor de Palestino hubo una falta de Matías Pérez a Enzo Roco dentro del área. Pudo ser penal, pero el juez José Cabero consideró un offside previo que anuló la jugada y selló la victoria papayera.

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Con este 1-0 a favor ahora La Serena es séptima con 37 unidades y se quedó a solo una unidad de entrar al grupo que se irá de copas el próximo año. ¿Y quién cierra ese lote? Pues justamente Palestino, que se quedó con 38 puntos en el sexto lugar.

Los árabes alcanzaron cinco partidos sin ganar en la Liga de Primera 2026, hipotecando con estos sus opciones de clasificar a la Copa Sudamericana. | Foto: Palestino.

Ahora queda esperar que es lo que harán en esta fecha 27 equipos como Huachipato, Coquimbo Unido, Deportes Concepción y Ñublense, quienes matemáticamente pueden encender todavía más esta pelea por las copas en caso de ganar sus respectivos partidos.

Programación Fecha 27 del Campeonato Nacional 2026

Sábado 7 de noviembre

Deportes La Serena 1-0 Palestino – 15:00 horas, Estadio La Portada.

– 15:00 horas, Estadio La Portada. Everton vs. Deportes Concepción – 17:30 horas, Estadio Sausalito.

Domingo 8 de noviembre

U. Católica vs. Deportes Limache – 12:30 horas, Claro Arena.

– 12:30 horas, Claro Arena. Audax Italiano vs. Coquimbo Unido – 12:30 horas, Estadio La Florida.

– 12:30 horas, Estadio La Florida. Ñublense vs. Colo Colo – 15:00 horas, Estadio Nelson Oyarzún.

– 15:00 horas, Estadio Nelson Oyarzún. Universidad de Chile vs. Cobresal – 15:00 horas, Estadio El Teniente.

– 15:00 horas, Estadio El Teniente. Unión La Calera vs. Huachipato – 17:30 horas, Estadio Nicolás Chahuán.

– 17:30 horas, Estadio Nicolás Chahuán. U. de Concepción vs. O’Higgins – 20:00 horas, Estadio Ester Roa.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

El próximo partido de Deportes La Serena

Los papayeros volverán a la acción por la fecha 28 ante Deportes Limache el domingo 22 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota.

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El próximo partido de Palestino

Por su parte los árabes enfrentarán por la jornada 28 a Unión La Calera el viernes 20 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.