Diego Valencia, quien por una lesión se ha perdido casi todo este año 2026, podría partir a Deportes La Serena pensando en la próxima temporada.

El regreso de Diego Valencia en Universidad Católica en febrero del 2025 se vio opacado por una grave lesión. Y es que en abril de este año fue operado por una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, intervención que lo ha dejado al margen casi toda la presente temporada.

Casi sin espacio en el equipo de Daniel Garnero y con pocas opciones de ganarse un lugar en el 2026, el atacante ya tendría un destino para seguir jugando luego de este discreto segundo paso en la UC.

Lo haría en calidad de libre, ya que termina contrato en diciembre de este año, y el club que toma fuerza es uno controlado por el representante Fernando Felicevich, justamente el hombre que controla su carrera a través de Vibra Fútbol.

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El nuevo equipo de Diego Valencia cuando deje Universidad Católica

De acuerdo a información entregada en Frecuencia Cruzada, Valencia tendría todo listo para llegar a Deportes La Serena para la temporada 2027. Curiosamente, en el club papayero en el pasado hizo parte de su proceso de formación.

Diego Valencia apenas jugó diez partidos en Universidad Católica en este 2026 antes de su lesión en abril. | Foto: Photosport.

La Serena en este 2026 ha estado luchando en la medianía de la tabla de la Liga de Primera e incluso en un momento se ilusionó con meterse en puestos de copas internacionales. Sin embargo, dos derrotas al hilo tiene al club de la cuarta región tras 24 fechas en la posición 11° con 39 puntos.

En esta temporada 2026 el delantero de 26 años apenas jugó diez partidos antes de su lesión, siendo cinco por la Liga de Primera, tres en Copa de la liga, uno en Copa Libertadores y uno en la Supercopa. Solo anotó un gol y dio una asistencia en 231 minutos de acción.

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En síntesis