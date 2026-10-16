En la previa al duelo con Rangers que abre la fecha 28 del Ascenso, el referente caturro conversó con RedGol y explicó qué provocó el actual bajón que registra el elenco porteño.

Parece increíble, pero desde que Santiago Wanderers llegó al liderato de la Tabla de Posiciones en Primera B, de forma inexplicable se produjo un bajón futbolístico que se graficó en cuatro derrotas consecutivas que le hicieron caer hasta el quinto puesto.

Un mal momento que provocó la reacción masiva de los hinchas caturros que exigieron la salida del técnico uruguayo Francisco Palladino; mas desde la dirigencia apelan a cumplir la última voluntad del fallecido presidente Reinaldo Sánchez y mantenerlo hasta final de año.

En la previa a jugarse su última oportunidad para pelear por el título ante Rangers en Valparaíso, RedGol conversó con un referente del actual plantel de Wanderers como el volante argentino Jorge Luna, quien explicó los motivos del bajón que sufren.

ver también También jugó en Colo Colo: recordado ex delantero de Santiago Wanderers pierde la vida

Jorge Luna aclara el inexplicable bajón de Wanderers

“Sabemos que venimos en deuda hace cuatro partidos. Es doloroso, con mucha bronca e impotencia pero bueno. Creo que (con Rangers) será un partido muy importante para poder volver al triunfo y darle una alegría a la gente que se merece por cada apoyo que nos presentan a nosotros tanto de local como visitante”, expresó el ’10’ porteño.

Sobre las razones del mal momento de Wanderers, Luna explicó que “de parte nuestra, yo soy el primero en ser autocrítico en lo que venimos haciendo, por algo se dan estas cuatro derrotas que no es grato para ninguno de nosotros como grupo, como equipo, por cómo venimos trabajando”.

“Tenemos que saber que el fútbol es de detalles, así que ante eso tenemos que tratar de mejorarlo y tratar de poder implementarlo en el partido que será muy importante”, añade el volante trasandino quien lamenta las últimas derrotas que sufrieron desde que alcanzaron el liderato en Primera B.

“En esta última instancia, donde más consolidados deberíamos estar, nos está pasando esto que que la verdad que da mucha bronca, pero bueno sabemos que estamos en deuda y como te digo, creo que soy el primero en tener esa autocrítica en conjunto con todo el equipo”.

¿Cuándo juegan los caturros?

Abriendo la jornada 28 y antepenúltima en Primera B, Santiago Wanderers recibe a Rangers de Talca en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, este viernes 16 de octubre desde las 18:00 horas.

En síntesis