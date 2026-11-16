En los lomos de Estruendoso y Embajador ganaron la Serie de Campeones del rodeo de menores. Los jinetes del criadero Millalonco (Asociación Talca Oriente) totalizaron 30 puntos buenos y van a la Final Escolar, que se disputará en el marco del 78° Campeonato Nacional. Las 10 colleras que avanzaron al tercer animal también consiguieron cupos para Rancagua.

Los jinetes José Francisco Hernández y Miguel González se adjudicaron este domingo el Clasificatorio Escolar Zona Centro Sur, disputado en Frutillar.

En los lomos de Estruendoso y Embajador, la collera de la Asociación Talca Oriente se impuso en la Serie de Campeones del Clasificatorio con 30 puntos buenos (4+7+8+19) y se instalaron en la Final Nacional Escolar, que se correrá en el marco del 78° Campeonato Nacional de Rodeo (31 de marzo al 4 de abril 2027).

Los campeones del criadero Millalonco, además, obtuvieron el derecho a participar en el Clasificatorio de su respectiva zona de cara al Champion de Chile.

El segundo lugar fue para Sebastián Guerrero y Marcial Muñoz. Los representantes de la Asociación Llanquihue), en Los Alerces Ajeno y El Improviso Tormenta, totalizaron con 22 puntos buenos (11+6+5+0) y también estarán en la Final Nacional Escolar.

El tercer lugar del Clasificatorio Escolar Zona Sur de Frutillar fue para José Tomás Morales y Simón Yáñez. Los jinetes de la Asociación Malleco, que también estarán en Rancagua, sumaron 21 puntos (9+2+3+7) en Chaparrón y Los Junquillos Adiós Mi Plata.

Las colleras que avanzaron al tercer animal del Clasificatorio Escolar de Frutillar consiguieron un cupo a la Gran Final Escolar.

El Sello de Raza del Clasificatorio Escolar Centro Sur 2026 fue para la yegua El Tani Refriega, montada por Juan José Loaiza (Asociación Valdivia), mientras que el Movimiento a la Rienda Femenino fue ganado por Josefa Vera (Asociación Chiloé) en Agua de los Campos Compositora con 36 puntos. Segunda fue Josefa Macías (Asociación Chiloé) en Rarimávida Cuñada con 32.

Los clasificados de la Zona Centro Sur a la Gran Final Escolar son:

1-Criadero Millalonco, José Francisco Hernández y Miguel González (Asociación Talca Oriente) en Estruendoso y Embajador.

2-Sebastián Guerrero y Marcial Muñoz en Los Alerces Ajeno y El Improviso Tormenta.

3-José Tomás Morales y Simón Yáñez (Asociación Malleco) en Chaparrón y Los Junquillos Adiós Mi Plata.

4-Nicolás Díaz y José Ignacio Loyola (Asociación Ñuble) en L. Del Llanquihue Colado y Rondadero Como Siempre.

5-Raimundo Besoain y José Pedro Espinosa (Asociación Lago Llanquihue) en Lo Escogido Propiamente Tal y Santa Agustina de Río Frío Santo.

6-Benjamín Sáez y Luis Edgardo Sandoval (Asociación Cautín) en Matakury Amigo Fui y Goli-Goli Don Noly.

7-Yony Knopke y Samuel Vilches (Asociación Aysén) en Los Esteros de Fresia Quinchazo y Coldita Estanco.

8-Alberto Vargas y Gonzalo Díaz (Asociación Talca) en Principio Ñoño y Retoque Entonao.

9-Maximiliano Ojeda y Ricardo Alvarez (Asociación Valdivia) en Sofoagro Curioso y Vista Volcán Curar Me Quiero.

10-Juan José Loaiza e Isabel Loaiza (Asociación Valdivia) en El Tani Refriega y El Tani Ovación.