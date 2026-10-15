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Fútbol chileno

También jugó en Colo Colo: recordado ex delantero de Santiago Wanderers pierde la vida

Valparaíso se ve golpeado por una triste notica sobre el fallecimiento de un querido jugador.

Por César Vásquez

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Santiago Wanderers lamenta la muerte de un histórico.
© PhotosportSantiago Wanderers lamenta la muerte de un histórico.

Una lamentable situación golpea al fútbol chileno, ya que un jugador que pasó por Santiago Wanderers, Colo Colo y Deportes Concepción, falleció.

Se trata de Jorge Dubanced, recordado delantero argentino que estuvo en las canchas nacionales durante la década de 1970. Desde al otro lado de la Cordillera de los Andes llegó la triste noticia de que su corazón había dejado de latir a los 76 años.

El legado de Dubanced en Chile

Dubanced inició su carrera en Defensores de Belgrano de su país. Luego de jugar en varios clubes del ascenso, decidió cruzar el Paso Los Libertadores y arribar al puerto de Valparaíso. En Playa Ancha se hizo un nombre definitivo con la camiseta de Santiago Wanderers.

En los Caturros jugó en las temporadas 1973 y 1974, teniendo un muy buen rendimiento. De hecho, alcanzaron la final de la Copa Chile en 1974, perdiendo en la definición por el título ante Colo Colo. Claro que sus gran desempeño, le abrió las puertas de Macul.

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En 1975 se trasladó a los Albos, mientras que en 1976 terminó su paso por el fútbol chileno jugando por Deportes Concepción. De ahí en más, Jorge Dubanced anduvo por Colombia y Perú, hasta regresar a Argentina y allá colgar los botines.

El Club Atlético Estudiantes de Caseros, donde Dubanced fue entrenador, confirmó la lamentable noticia de la partida del argentino de 76 años. “Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento. Hasta siempre, Duba”, escribieron en redes sociales.

Jorge Dubanced dejó un buen recuerdo en el fútbol chileno, sobre todo en Santiago Wanderers, donde demostró su poder goleador y además, su bigote lo transformó en una figura inconfundible entre los hinchas caturros.

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