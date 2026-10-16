Los dos cambios que prepara Rangers para final ante Santiago Wanderers por la Primera B

El elenco dirigido por Ivo Basay buscara dar el batacazo en Valparaíso para salir del fondo de la tabla.

La Primera B entra en la recta final de temporada y se avecinan las últimas fechas donde todos los encuentros definen cosas importantes. Es así como el inicio de la jornada 28 la comienza un duelo de aquellos entre Santiago Wanderers y Rangers de Talca.

El decano será local este vieres 16 de octubre y buscará acabar con una racha de cuatro fechas sin saber de victorias. Por lo que se hace fundamenta volver a ganar para meterse en la parte alta de la tabla y volver a soñar con la Liguilla.

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Pero en la otra vereda se vive una realidad totalmente opuesta. El rojinegro de Ivo Basay es colista y peligra con el descenso. Ahora tiene 21 unidades y está solo a uno de Unión San Felipe y Santa Cruz.

Por lo mismo, se prepara una formación estelar para rescatar al menos una unidad en este cierre de campaña. En el once de está jornada todo apunta a que Fabián Cerda se mantiene en el arco. En la defensa ingresa Tomás Gómez como lateral y para cumplir con el minutaje de sub 20. Por lo que es la primera sorpresa.

De centrales Claudio Servetti, y Lautaro Rigazzi, y por la banda izquierda Kevin Vásquez que cambiaría de perfil por la expulsión de Agustín Mora ante San Felipe. Por lo que es la segunda modificación tras la goleada ante el “Uní-Uní”.

En el mediocampo de contención Alejandro Márquez y Alonso Rodríguez. Para el ataque por las bandas Damián González e Ignacio Ibáñez. Ahora en ataque se repite la dupla de Ignacio Mesías y Junior Arias.

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¿Quién transmite Santiago Wanderers vs Rangers por la Primera B?

El partido que abre la fecha 28 de la Primera B será el que protagonicen Santiago Wanderers y Rangers de Talca en el Estadio Elias Figueroa. El encuentro está programado para las 18:00 horas.

Para el trascendental duelo se indica que habrá cobertura especial. Por lo que será transmitido por TNT Sports Premium por televisión y también estará disponible la opción por streaming a través de HBO Max.