“Con la soga…”: Ivo Basay adelanta nueva final de Rangers ante Santiago Wanderers por la salvación en la Primera B

El “Hueso” logró una contundente victoria por 4-0 sobre San Felipe y ahora está solo a un punto para salir del fondo de la tabla.

Rangers de Talca logró dar un paso importante en la lucha por la salvación en la Primera B. El elenco dirigido por Ivo Basay goleó por 4-0 a Unión San Felipe y ahora quedó solo a un punto para mantener la categoría.

Con los dobletes de Alejandro Márquez e Ignacio Mesías, el cuadro aurinegro volvió a celebrar en su casa y se ilusiona para la recta final de temporada.

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“Hace mucho tiempo no se hacían cuatro goles en un tiempo. Lo positivo fue ese primer tiempo. Hace tiempo que no disfrutábamos de un partido de esta manera. Ahora estamos a un punto del más cercano para salir de la zona de descenso”, destacó Ivo Basay en conferencia de prensa.

Para el experimentado entrenador este triunfo es clave ya que se cortó una racha de dos fechas seguidas sumando derrotas. Pero llamó a no conformarse y ahora se empieza a preparar el encuentro de este viernes ante Santiago Wanderers y que lucha por el ascenso.

Por lo mismo no hay tiempo para el descanso y desde este martes ya vuelven a los entrenamientos para preparar esa visita al puerto de Valparaíso.

“Tenemos tres días para preparar el partido ante Wanderers que será ora final. Vamos semana a semana para seguir peleando. Si me pongo a mirar a los rivales, todos están peleando algo. Ellos quieren terminar segundos. Pero nosotros también estamos con la soga al cogote”, recalcó.

¿Cuáles son las tres finales que le quedan a Rangers?

Rangers de Talca ahora le quedan tres partidos para remontar la tabla de la Primera B. El primero de estas defecciones será el viernes 16 ante Santiago Wanderers en Valparaíso. Luego recibe a Cobreloa el sábado 24 de octubre en Talca.

Todo finaliza de visita ante Santa Cruz el 1 de noviembre, en partido que puede ser la final por la permanencia.