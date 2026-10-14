“Gracias por los miles de mensajes”: Mauricio Pinilla entrega alentador mensaje tras internación de urgencia

“Pinigol” generó preocupación entre sus seguidores luego de que se informara una grave complicación de salud durante la jornada del martes 13 de octubre.

Preocupación nacional generó la internación de urgencia de Mauricio Pinilla. Lo que se registró durante la jornada del martes 13 de octubre, en pleno temporal que se se dejaba caer en la zona central del país.

El formado en Universidad de Chile presentó complicaciones de salud y tuvo que ser llevado hasta la clínica Las Condes. En primera instancia se habló de un infarto, pero luego su círculo cercano confirmó que fue una crisis de pánico.

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Tras varias horas de atención, “Pinigol” evolucionó positivamente y a través de sus redes sociales confirmó que recibió el alta durante la jornada de este miércoles.

“Queridos amigos y amigas ya me encuentro descansando en mi hogar”, informó el seleccionado nacional en sus redes sociales.

El alentador mensaje de Mauricio Pinilla

En su comunicado, Mauricio Pinilla informó del delicado momento que lo llevó a ser internado de urgencia. “Sufrí una descompensación por estrés, crisis de pánico y angustia”, detalló.

“Gracias a Dios ya lo superamos y nos encontramos descansando en casa”, agregó “Pinigol”. Finalmente dejó un alentador mensaje para tranquilizar a sus seguidores y familia.

El mensaje de Pinilla tras recibir alta médica

“Gracias por los miles de mensajes que recibí, los amo y agradezco la preocupación. Nos vemos pronto para seguir haciéndolos reír y divertirnos. Mucho amor para ustedes. Gracias, gracias, gracias”, sentenció el ex rostro de ESPN.