Este mediocampista, quien está a préstamo en el Castellón de España desde el Brighton de Inglaterra, se refirió a la búsqueda de talento joven que lleva a cabo Néstor Lorenzo luego de la participación en el Mundial 2026. Y le puso toda la presión a la Roja para esta revancha.

Colombia afina los últimos detalles para jugar el segundo amistoso ante Chile en esta fecha FIFA. Aunque en esta ocasión, le toca al equipo dirigido por Nicolás Córdova después de la derrota por 1-0 sufrida en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Aquel partido se desniveló gracias al autogol de Guillermo Maripán, quien desvió un centro de Daniel Muñoz directamente al arco defendido por Lawrence Vigouroux. En ese encuentro, Matías Orozco tuvo los últimos 17 minutos. El mediocampista de 18 años reemplazó a Gustavo Puerta.

Fue el tercer partido de Orozco en el cuadro adiestrado por Néstor Lorenzo, quien trata de propiciar el recambio generacional en aquel país. Algo parecido a lo que intenta Córdova en Chile. “Va todo muy bien”, afirmó el novel volante que milita en el Castellón de La Liga 2 de España.

Matías Orozco podría sumar minutos nuevamente contra Chile. (Jamie Sabau/Getty Images).

“Llevamos cuatro partidos y dos victorias, un empate y una derrota. Vamos por buen camino, queda un largo trecho por recorrer. Pero vamos de la mejor manera”, apuntó Orozco, parte de la savia joven que Lorenzo incluyó en su renovada lista del combinado de Colombia.

Y prosiguió con sus sensaciones previas al encuentro. “Santiago es una ciudad muy linda. Venimos preparados mentalmente para llegar y sumar de a tres en nuestro segundo partido. La responsabilidad la tuvimos en Colombia, ahora ellos son locales”, apuntó Orozco, cuyo pase pertenece al Brighton & Hove Albion de la Premier League inglesa.

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Matías Orozco de Colombia le pone presión a Chile para el amistoso: “Tendrán más hambre”

Para este mediocampista promisorio de Colombia, en este amistoso Chile debe demostrar algo más que lo hecho en el estadio Pascual Guerrero. “Tendrán un poco más de hambre de salir a ganar. Pero nosotros hemos estudiado eso y venimos trabajando para atenderlo”, expuso Matías Orozco.

Matías Orozco aguanta la marca de Obed Vargas, joven mexicano que pertenece al Atlético Madrid. (Jamie Sabau/Getty Images).

“El partido del viernes se tomó como si fuera de Clasificatorias, la selección de Chile también lo tomó así. Es muy lindo preparando rivales que tendremos en las Eliminatorias”, añadió el centrocampista.

También se refirió al repentino cambio de sede que sufrió el partido, originalmente pactado para jugarse en el Estadio Nacional. Pero finalmente se mudó al estadio Monumental. “No me había pasado, primera vez que me pasa que cambian de estadio o algo. Pero bueno, vamos a ganar donde sea”, cerró.

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¿Cuándo juega Chile vs Colombia el segundo amistoso de esta fecha FIFA?

Chile recibirá a Colombia este martes 17 de noviembre a contar de las 20 horas. Originalmente, el partido se iba a jugar en el Estadio Nacional, pero se cambió el recinto y se disputará en el estadio Monumental.