Este portero de 32 años, quien avergonzó al Cacique en 2023, apunta a ser titular en el cuadro cafetalero en el segundo amistoso ante Chile y dejó este recado sobre lo que espera del duelo en el Monumental.

La selección chilena cuenta las horas para disputar el segundo amistoso de esta fecha FIFA ante Colombia. El partido originalmente estaba pactado para jugarse en el Estadio Nacional, pero las malas condiciones del césped motivaron un cambio repentino de sede.

Finalmente, se jugará en el estadio Monumental, un lugar que este arquero visitó durante la Copa Libertadores 2023. Se trata de Aldair Quintana, quien aquel año defendía la portería de Deportivo Pereira. El equipo cafetalero fue el sorpresivo acompañante de Boca Juniors a los octavos de final del certamen de clubes más deseado de América.

Mientras que Colo Colo, que por aquel entonces era dirigido por Gustavo Quinteros, quedó eliminado en la fase de grupos. Al igual que Monagas de Venezuela. Un traspié difícilmente olvidable para la hinchada alba. Hoy en día, Quintana milita en Independiente del Valle de Ecuador.

Aldair Quintana cuando Deportivo Pereira igualó 0-0 ante Colo Colo en el Monumental. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

A sus 32 años, es uno de los goleros convocados por Néstor Lorenzo para el combinado adulto cafetalero. “La obligación es de los dos, ambas selecciones venimos en un recambio generacional importante. Seguramente Chile de local querrá hacerse sentir”, manifestó Quintana.

“Nosotros a seguir encontrando nuestro juego y poder mejorar en él. Los partidos de selección, si bien en esta etapa son amistosos, para uno como jugador no existe esa palabra”, añadió el arquero, quien también jugó en Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga.

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Aldair Quintana de Colombia analiza a la selección chilena: “Será intenso”

Aldair Quintana piensa que la selección chilena querrá devolverle la mano a Colombia luego del triunfo por la mínima que consiguieron en Cali gracias al autogol de Guillermo Maripán. Para el meta, la sensación del partido amistoso no está ni cerca.

“Uno siempre quiere ganarse un puesto y hacer las cosas bien por su país. Será un lindo partido, muy intenso como fue el anterior”, aseguró Quintana, todavía con el recuerdo fresco del duelo disputado en el estadio Pascual Guerrero. Y espera que el trámite no cambie mucho acá.

Aldair Quintana ante Flamengo con Independiente del Valle en la Copa Libertadores 2026. (Buda Mendes/Getty Images).

Más allá de la localía invertida. “Nos preparamos de la mejor manera, sabemos que será un partido intenso. Chile seguramente tendrá a su gente, la cancha llena. Le querrán dar una alegría como nosotros la dimos en Colombia. Será muy dinámico y muy parejo”, sentenció Quintana, quien apunta a ser titular en el cuadro visitante.

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¿Cuándo juega Chile vs Colombia el segundo amistoso de esta fecha FIFA?

Chile recibirá a Colombia este martes 17 de noviembre a contar de las 20 horas. Originalmente, el partido se iba a jugar en el Estadio Nacional, pero se cambió el recinto y se disputará en el estadio Monumental.