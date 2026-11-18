Desde el cuadro trasandino confirmaron a DaleAlbo que ya no están inhibidos y que trabajarán para quedarse con el pase del chileno, sin descartar meter en el negocio a Maximiliano Romero.

En poco más de 24 horas, Argentinos Juniors logró levantar una importante sanción que recibió de parte de la FIFA, que le complicaba en su intención de negociar con Colo Colo para quedarse definitivamente con el pase de Brayan Cortés.

Según dio a conocer el presidente de este club, Cristián Malaspina, al diario Olé, “la inhibición existe, llegó, pero cancelamos la deuda y ya está, vamos a poder incorporar como en los mercados anteriores“, y es en este punto donde se involucra el Cacique.

Según reporta el medio partidario DaleAlbo, dentro de las prioridades que tiene Argentinos para salir de su complejo momento económico, en primer lugar está “pagar los salarios pendientes que tienen en el plantel”, y segundo, “buscar la fórmula para poder hacer efectiva esa opción de compra que tienen con Cortés“.

Colo Colo, club dueño del pase del iquiqueño, le puso al cuadro de La Paternal una opción de compra de US$500 mil dólares, la cual tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año, y es acá donde entra un actual jugador del plantel albo como es Maximiliano Romero.

ver también FIFA castiga a Argentinos Juniors y apura vuelta de Brayan Cortés a Colo Colo

Argentinos avisa a Colo Colo por Brayan Cortés

La publicación advierte que la fórmula que más gusta al otro lado de la Cordillera es “ocupar el pase del Tigre como parte de pago y así facilitar la operación entre ambas partes” para poder quedarse definitivamente con la ficha del Indio.

Esta novedad desde Argentinos aparece en momentos donde en Colo Colo supieron del interés desde Universidad Católica en negociar por la ficha de Cortés, aunque desde Macul enfatizan en que la única forma de llegar a acuerdo es que paguen la cláusula de salida de US$1,2 millones de dólares.

A todo lo anterior se suma el propio deseo del arquero, quien mencionó que “cuando me preguntan los más cercanos, yo quiero seguir (en el club). Me siento muy feliz acá, siento que las cosas han salido bien. Mi familia más que nada está muy contenta, se han adaptado bien los chicos, mi señora, entonces vamos a ver qué pasa. Ojalá Dios quiera que nos quedemos acá“.

Los números del iquiqueño en el Bicho

Entre Liga y Copa Argentina, además de la segunda fase previa de Libertadores, Brayan Cortés disputó con Argentinos Juniors un total de 3.390 minutos en la cancha durante 37 encuentros, donde recibió 29 goles en contra y entregó su valla invicta en 16 cotejos.

En síntesis