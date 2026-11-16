Luego de que Johnny Herrera lo candidateó para la U, un bicampeón con la institución también le pasa los guantes.

Universidad de Chile miro con una llamativa expresión el pedido de Johnny Herrera, quien puso el nombre de Brayan Cortés como un posible refuerzo para los azules pensando en jugar la Copa Libertadores.

Luego de que se supo que uno de los puestos que quiere potenciar Azul Azul con Fernando Gago para 2027, la idea es tener una brava competencia con Gabriel Castellón.

Por lo mismo, el histórico capitán de los azules sorprendió con el nombre del portero, quien fue campeón con Colo Colo y que busca salida de Argentinos Juniors.

Algo que también obtuvo la aprobación de un técnico que fue bicampeón con la U en el pecho y que asegura que, se necesita experiencia para los partidos internacionales: César Vaccia.

Brayan Cortés está en Argentinos Juniors, pero su pase pertenece todavía a Colo Colo. Foto: Marcelo Hernandez/Photosport

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“Para Copa Libertadores se necesita experiencia”

El técnico César Vaccia conversó con Redgol, luego de escuchar la propuesta de Johnny Herrera con el nombre de Brayan Cortés, para pelear el arco de la U con Gabriel Castellón.

“O sea si vamos a estar en Copa Libertadores creo que sí, siendo que creo que Gabriel es buen arquero, yo siempre he dicho que es bueno, pero en Copa Libertadores Brayan es un arquero altamente probado a nivel de selección”, explicó.

Por lo mismo, el bicampeón con los azules incluso deja de lado su pasado, con un claro ejemplo: “Eso ya no va, lo que jugó en Colo Colo, mira Zaldivia los primeros días lo molestaban y ahora es casi ídolo en la U”.

En ese sentido, aclara la postura y asegura que si es un nombre, al menos Cortés tiene la experiencia necesaria: “Brayan sería un tremendo arquero, altamente probado y ahí se necesita experiencia”.