César Vaccia aseguró que el argentino debe quedarse en el club pensando en el 2027, esto independiente de los líos dirigenciales que atraviesa Azul Azul.

Universidad de Chile no quiere dar más ventajas en la Liga de Primera 2026. Pese a que la opción de campeonar está casi imposible, todavía es un buen premio terminar segundo detrás de Colo Colo para ser el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores.

En ese sentido, el vencer a Cobresal este domingo en Rancagua será clave, sobre todo luego de perder ante la UC en el clásico universitario. Además, lograr el objetivo de ir directo a la Libertadores podría ser crucial para la continuidad de Fernando Gago.

Y es que todos los líos dirigenciales que atraviesa Azul Azul tienen en veremos si sigue o no el argentino, quien tiene contrato por todo el 2027 con el bulla. Pese a eso, en las huestes laicas quieren que siga en el club.

ver también Johnny Herrera destaca el rol de Agustín Arce en U de Chile: “Por fin jugó donde tiene que jugar”

En Universidad de Chile quieren que Gago cumpla su contrato

Así lo siente César Vaccia, quien en charla con RedGol aseguró que “esas cosas no se deben pensar. Hay un contrato por cumplir, lo dice gente que no va a estar, pero el club se comprometió con un contrato, no una persona”.

“Además, aplicando lógica, si Gago tiene contrato hasta 2027 y no cumple los objetivos de ir a la Copa Libertadores, tendrían que pagarle todo un año de contrato y no tiene ningún sentido”, agregó.

Fernando Gago tiene un 63,73% de rendimiento al mando de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Sobre lo que será el próximo partido ante Cobresal, en donde Gago no estará por suspensión, Vaccia opinó que “ya no es normal para la U no tener al entrenador en la banca. No sé cuánto afecta, pero algo debe afectar. El jugador necesita a su jefe, una palabra de aliento, regaño o alguna indicación. Es lo normal”.

“Uno igual confía en la madurez de los jugadores de la U. Si fueran niños podrían tener una excusa. Afecta en parte, pero jugando ya todo se ve dentro del campo, pero es normal que no esté”, concluyó el bicampeón con la U.

¿Cuándo juega Universidad de Chile vs Cobresal?

Azules y mineros se verán las caras este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio El Teniente. Este compromiso será válido por la fecha 27 de la Liga de Primera 2026.

ver también La Teletón comenzó con broma al estadio de U de Chile y con Gary Medel de presidente

En síntesis